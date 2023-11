NADA BOBO

O Al-Quwa Al-Jawiya, apesar de estar em uma liga nacional escondida, não é um time descartável. A equipe faz boa jornada na Champions, com quatro pontos em três jogos e a segunda posição do grupo. Na estreia, mostrou poder de reação ao buscar o empate no fim contra o Sepahan; depois, venceu o AGMK FK por 2 a 1 fora de casa, e vendeu caro a derrota para o Al-Ittihad. No Campeonato Iraquiano, o time lidera de forma isolada, com 100% de aproveitamento em três jogos, vencendo Zakho, Naft Al-Wasat e Newroz.