"As pessoas esperam que você esteja sempre no seu melhor, para chegar às finais, no meu caso. Fico lisonjeado que seja assim, que as pessoas me vejam como um dos principais favoritos em cada torneio, mas ao mesmo tempo, somos pessoas que têm que enfrentar diferentes questões fora de quadra, seja na saúde, nas emoções, ou seja lá o que for. acontece na sua vida privada. Tudo isso afeta como você se sente na quadra. Tentei fazer o meu melhor dadas as circunstâncias. Joguei meu melhor tênis? Não acredito. Não joguei no nível que costumo jogar em grandes torneios. Você tem que aceitar as circunstâncias e lutar para sobreviver todos os dias.”