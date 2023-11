No masculino estarão presentes os atuais campeões mundiais e líderes do ranking, Nicolas Gianotti, da França, e Mattia Spoto, da Itália, campeões do Pure Beach em abril. O russo Nikita Burmakin, 3º colocado, jogará com o espanhol Antomi Ramos, 5º. O brasileiro André Baran, 4º colocado e primeiro do país, estará ao lado do pentacampeão mundial, o italiano Michele Cappelletti, 6º. O italiano Tomaso Giovannini, 7º, e o letão Maksimilians Andersons, 8º, formam mais uma dupla. O francês Mathieu Guegano, 9º, jogará com o compatriota Theo Irigaray, 12º. O santista Allan Oliveira, 10º, jogará com o também santista Thales Santos, 13º.



No feminino a única ausência é de Ninny Valentini, 4ª, que passou por uma cirurgia no ombro em setembro e está afastada. Giulia Gasparri, 1ª, jogará com a italiana Sofia Cimatti, 7ª. A paranaense Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz, atuais campeãs na Praia do Francês, no primeiro semestre devem ser as principais cabeças de chave. Elas ocupam o segundo lugar no ranking empatadas e são as atuais campeãs mundiais. A paulista Sophia Chow, 5ª, e a paranaense Vitória Marchezini, 6ª, campeãs em Valinhos (SP) e no Rio de Janeiro (RJ), vêm embaladas e estão entre as principais favoritas. Nicole Nobile, 8ª, e Flaminia Daina, 9ª, também disputam o torneio, assim como as italianas Greta Giusti, 10ª, e Veronica Casadei, 11ª.