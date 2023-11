Após dominar o jogo inteiro, o Liverpool saiu apenas com um empate por 1 a 1 com o Luton Town, neste domingo (5), em Kenilworth Road, estádio do Luton. Para o time da casa, Chong marcou após um belo contra-ataque e Luis Díaz empata nos acréscimos. Com este resultado, os Reds ficam a três pontos do Manchester City, líder da Premier League.