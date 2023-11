O Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol masculino no Pan 2023 ao derrotar o Chile por 4 a 2 na decisão por pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo normal. Ao superar os donos da casa neste sábado (4), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar (CHI), a equipe brasileira ficou com lugar mais alto do pódio dos Jogos Pan-Americanos, assim como fez nas edições de 1963, 1975, 1979 e 1987.