Al-Nassr desiste de transferência já certa e revolta clube europeu: ‘Escandaloso’

O zagueiro Dávid Hancko permanecerá no Feyenoord após o Al-Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, desistir inesperadamente de sua contratação, mesmo com toda a documentação assinada. A negociação, que renderia um valor recorde ao clube holandês, foi encerrada de forma abrupta após silêncio dos sauditas, o que gerou indignação na diretoria do Feyenoord. A informação é da ESPN da Holanda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A situação chegou no ponto de Hancko já estar integrado aos treinos do Al-Nassr, que de repente informou que não precisava mais dele. Com isso, a negociação, que já estava acertada, foi oficialmente encerrada e gerou a revolta de um porta-voz do clube holandês.

continua após a publicidade

— É realmente escandaloso como um clube pensa que pode tratar um jogador dessa forma. Isso nunca foi visto antes — afirmou um porta-voz da diretoria do Feyenoord à ESPN.

Tanto Hancko quanto o Feyenoord haviam completado e assinado todos os documentos exigidos para a transferência, mas, a partir de então, não houve mais qualquer resposta por parte do time de Cristiano Ronaldo. Hancko já participava das atividades no centro de treinamentos do clube saudita, que, de forma inesperada, informou que não contaria mais com o jogador. Com isso, a operação foi oficialmente cancelada.

continua após a publicidade

Hancko foi pego de surpresa

Hancko em treino do Feyenoord, da Holanda (Foto: Reprodução/Hancko)

Na noite de sexta-feira, Hancko chegou a se despedir de seus companheiros no Feyenoord para acertar os detalhes finais da ida à Arábia Saudita. O defensor eslovaco, de 27 anos, já estava nos planos do Al-Nassr há algum tempo, mas as tratativas haviam sido paralisadas anteriormente devido à mudança na direção técnica do clube. Posteriormente, com a situação reorganizada, os sauditas retomaram os contatos e tudo indicava que a transferência seria concluída, o que não aconteceu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.