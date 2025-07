Al-Nassr acerta com zagueiro destaque do futebol europeu; veja

Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, está próximo de oficializar sua primeira grande contratação para a temporada 2025/26. Trata-se do zagueiro Dávid Hancko, eslovaco de 27 anos, que deixará o Feyenoord para reforçar o gigante saudita, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O novo time de Jorge Jesus pagará 33 milhões de euros (R$ 213,7 milhões na cotação atual) pelo destaque do Campeonato Holandês.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O interesse do clube de Cristiano Ronaldo foi revelado ainda em maio, diante do movimento de reformular boa parte do elenco. A iminente saída de Aymeric Laporte abre portas para a chegada de Dávid Hancko, zagueiro canhoto e que deverá formar dupla com Simakan. O eslovaco deve assinar contrato até 2028, com opção de extensão por mais uma temporada. Hancko já passou por exames médicos e deve integrar o grupo do Al-Nassr na pré-temporada, sob o comando do técnico Jorge Jesus.

continua após a publicidade

Com os valores divulgados, Hancko tende a se tornar a venda mais valiosa da história do clube de Rotterdam, superando os 32 milhões de euros pagos pelo Milan por Santiago Giménez, atacante mexicano.

Reforço do Al-Nassr, Hancko em ação pela Eslováquia (Foto: AFP)

Movimento para renovar o elenco

Dávid Hancko se destaca por sua versatilidade, podendo atuar como zagueiro ou lateral-esquerdo, o que acontece com certa frequência na seleção eslovaca. Além disso, é um jogador consistente em relação a questão física, totalizando 47 jogos em todas as competições pelo Feyenoord na última temporada.

continua após a publicidade

Além de Hancko, Jorge Jesus teria solicitado as contratações de um meio-campista e um ponta de elite. Vale lembrar que a Liga Saudita impõe um limite de oito estrangeiros acima dos 21 anos, além de outros dois jovens abaixo dessa idade. Hoje o Al-Nassr conta com: Bento, Simakan, Laporte, Hancko, Brozovic, Otávio, Mané, Cristiano Ronaldo, além de Wesley e Ângelo (ambos sub-21).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.