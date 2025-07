Pai de João Félix explica escolha pelo Al-Nassr; veja

Carlos Sequeira, pai de João Félix, explicou, nesta segunda-feira (28), os motivos que levaram o seu filho a trocar o Chelsea pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. O atacante tinha uma oferta do Benfica na mesa, mas escolheu o clube de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus como destino. Apesar da revelação, ainda não houve uma oficialização da transferência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A família está muito feliz por ver o João se juntar ao Al-Nassr e se mudar para a Arábia Saudita [...] Achamos que este passo vai ser muito bom para a vida dele, pois temos uma excelente impressão do clube, das pessoas e do país - revelou Carlos Sequeira ao site "winwin".

continua após a publicidade

João Félix está se transferindo do Chelsea para o Al-Nassr por um montante de 30 milhões de euros fixos (R$ 194,5 milhões na cotação atual) e o valor total pode alcançar os 50 milhões de euros (R$ 324,5 milhões) entre metas a serem alcançadas e percentual para uma futura venda, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

João Félix, reforço do Al-Nassr, em ação pelo Chelsea contra o Gent (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Outros motivos que convenceram Félix

Segundo jornal português "O Jogo", a chegada de João Félix seria um pedido direto de Jorge Jesus, que assumiu recentemente o comando do Al-Nassr. Além disso, Cristiano Ronaldo também teria contribuído para o avanço das negociações. A transferência, que ainda será oficializada, representará uma mudança significativa na trajetória do jovem português, que chegou a ser tratado como uma das grandes esperanças do futebol europeu no início desta década. Félix, inclusive, já foi flagrado treinando ao lado de CR7 na pré-temporada do clube saudita, em Salzburg, na Áustria.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.