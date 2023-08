O MOMENTO AGUARDADO

Depois de sua chegada à Arábia, Neymar foi diagnosticado com duas lesões na coxa e não pôde realizar a estreia pelo Crescente. Nesta semana, porém, o astro brasileiro treinou com os comandados de Jorge Jesus e há a possibilidade de estreia no clássico. Depois da lesão pelo PSG em fevereiro, apenas um amistoso foi disputado pelo atleta, ainda com a camisa do time francês. Uma vitória colocaria o Al-Hilal à frente do Al-Ittihad e, dependendo do resultado de Al-Ahli, levaria a equipe à liderança. Até agora, são três vitórias e um empate no caminho: estreia triunfante contra o Abha, tropeço no Al Feiha e vitórias sobre o Al-Raed e o Al-Ettifaq de Steven Gerrard.