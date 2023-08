O clima no Al-Ittihad, atual campeão da Saudi Pro League, não é dos melhores. De acordo com relatos do jornal saudita "Al-Sharq Al-Awsat", o astro Karim Benzema entrou em atrito com o treinador da equipe, o português Nuno Espírito Santo. Segundo o veículo, o técnico afirma que o francês "não se encaixa em seu estilo de jogo" e que não teria pedido sua contratação à diretoria do Ittihad.