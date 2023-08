Apresentado como a grande contratação da história do Al-Hilal neste sábado (19), o atacante Neymar não tem previsão de estrear com a camisa do clube. Após o empate da equipe de Riade por 1 a 1 com o Al Fayha no Estádio Rei Fahd, o técnico Jorge Jesus confirmou que o brasileiro está lesionado e não tem previsão de estreia pela seu novo time.