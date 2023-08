- As boas-vindas que recebi deste clube e dos fãs me animaram e deram ainda mais motivação para entregar tudo de mim pelo novo clube. Como um adversário, eu sentia a atmosfera do Estádio Olímpico, e o calor dos romanistas. É bom saber que agora faço parte disso. Estou impressionado com a ambição do clube, e agora vamos trabalhar, crescendo jogo jogo. Da minha parte, mal posso esperar para estar disponível para meus companheiros dentro e fora do campo - disse o jogador.