Favoritos ao título, os americanos dão início a mais uma fase desta Copa do Mundo contra Montenegro. A equipe dos Estados Unidos terminou a primeira fase da competição liderando seu grupo (C), com três vitórias. O outro time classificado foi a Grécia de Giannis Antetokounmpo. A campanha americana só não foi melhor que a da Seleção do Canadá, para muitos, principal rival para o título. Também com três vitórias, Cnadá ficou com um saldo de 111 pontos, enquanto os Estados Unidos ficaram com 103.