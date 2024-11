Liverpool goleia o Leverkusen e mantém a liderança na Champions

Liverpool goleou o Leverkusen em casa, pela Champions League (Foto: PAUL ELLISAFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 19:09 • Liverpool (ING)

Nesta terça-feira (5), o Liverpool venceu o Leverkusen por 4 a 0, no Anfield, em Liverpool (ING), pela quarta rodada da Fase de Liga da Champions League. Com a vitória, os Reds se mantém na liderança, enquanto os alemães permanecem na zona de meio de tabela. Confira todos os detalhes do confronto abaixo:

Primeiro tempo

O confronto começou com as duas equipes buscando os espaços. A equipe visitante teve mais posse de bola nessa primeira etapa (58%), porém os mandantes conseguiram finalizar mais no gol, com nove tentativas. No final das contas, nenhum dos dois times tiveram oportunidades claras e ficaram no 0 a 0.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Liverpool foi o senhor do jogo. Já nos primeiros minutos, os Reds chegaram com periogo ao do Leverkusen. O placar foi aberto aos 15 minutos, com Luis Días. O ponta recebeu um passe de Jones, invadiu a área e deu um toquinho para encobrir o goleiro. Quatro minuto depois, Salah cruzou na cabeça de Gakpo, para marcar o segundo. Em mais um jogadaça de Salah, o Liverpool chegou ao terceiro gol com Luis Díaz, que aproveitou a assistência do egípcio. Por fim, já no apagar das luzes, Darwin Núñez puxou o contra-ataque, finalizou e Díaz marcou no rebote, fazendo seu hat-trick, e pondo ponto final no confronto.

O que vem por aí

O Liverpool enfrenta o Aston Villa, no próximo sábado (9), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela 11ª rodada da Premier League. Por outro lado, o Leverkusen visita o Bochum, no próximo sábado (9), às 11h30 (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion, pela 10ª rodada da Bundesliga.

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL 4 X 0 LEVERKUSEN

4ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: terça, 5 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

🥅 Gols: Luis Díaz (15'/2ºT), Gakpo (19'/2ºT), Luis Díaz (37'/2ºT) e Luis Díaz (45+1'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Aleix García, Hradecky (LEV)

(Foto: PAUL ELLISAFP)

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Kelleher; Alexander-Arnold(Bradley), Konaté(Quansah), Van DIjk e Tsimikas(Robertson); Gravenberch e Mac Allister; Salah, Curtis Jones(Szoboszlai), Gakpo(Núñez) e Díaz.

LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Tapsoba; Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Palacios(Hofmann) e Grimaldo(Tella); Florian Wirtz, Aleix García(Andrich) e Victor Boniface(Schick).

