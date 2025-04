Jorge Jesus abre o jogo sobre interesse da Seleção Brasileira

Técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus abriu o jogo sobre o interesse da Seleção Brasileira após a demissão do técnico Dorival Júnior. Com o fim do duelo entre sua equipe e o Al-Ettifaq, o português afirmou já ter conversado sobre o tema com o presidente de seu clube.

- Não posso comentar sobre boatos que não são verdadeiros... Só ouço falar deles na mídia e não responderei a coisas levantadas pela mídia sem o meu conhecimento. Já conversei sobre isso com o presidente e com o clube Al-Hilal - disse em coletiva após o empate contra o Al-Ettifaq por 1 a 1.

Com contrato até o fim da temporada, Jorge Jesus é um dos nomes de maior interesse da CBF para assumir a Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o treinador segue vivo com o Al-Hilal na Champions League Asiática e ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita.

Além disso, Jorge Jesus tem a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes com o Al-Hilal e enfrentar grandes adversários, como Real Madrid e Juventus, que estão na chave da equipe saudita. Por outro lado, a Seleção Brasileira possui compromissos contra Equador e Paraguai no início de junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Alvo da Seleção Brasileira, Jorge Jesus está pressionado

Apesar da histórica temporada passada, Jorge Jesus está pressionado no Al-Hilal devido ao rendimento de sua equipe em 2024/2025. A equipe do técnico português foi eliminada nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e tem sete pontos de desvantagem no Campeonato Saudita para o Al-Ittihad com apenas 21 pontos em disputa.