Inter de Milão avança e define data para contratar ex-Botafogo

No mercado já projetando a próxima temporada, a Inter de Milão está perto de acertar a contratação do atacante Luis Henrique, ex-Botafogo que atualmente defende as cores do Olympique de Marseille, da França. O jogador já disse sim para o projeto e, agora, a negociação depende apenas das equipes. Os italianos querem contar com ele para o Mundial de Clubes.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a Inter planeja continuar as negociações com o Marseille nos próximos dias depois de acertar termos pessoais com o ex-Botafogo. Os Nerazzurri querem a resposta às vésperas do Mundial para contar com o brasileiro no torneio. O Olympique, porém, ainda tem mais um jogo na temporada e visa terminar em segundo na Ligue 1.

A negociação por Luis Henrique já se estende há praticamente um mês. A demora se dá, também, pelo fato de estarmos no ápice da temporada europeia. A Inter, por exemplo, disputa dois títulos na reta final do calendário: Campeonato Italiano, em que figura o segundo lugar, e a Champions League, a qual disputará o título contra o PSG.

Alvo de Bayern e Inter de Milão, Luis Henrique comemora gol pelo Olympique Marseille (Foto: Divulgação)

Informações locais indicam que o contrato do ex-Botafogo com a Inter de Milão seria válido até 2030. O atacante tem 23 anos e vínculo junto ao Marseille até o meio de 2028. Na atual temporada, foi um dos destaques da equipe, contribuindo com sete gols e sete assistências em 33 jogos da Ligue 1.

Quanto o Botafogo vai ganhar com a venda de Luis Henrique?

Pelo fato dos clubes ainda não terem se acertado sobre a venda, ainda não é sabido qual o valor exato que Luis Henrique será negociado. Fato é que o Botafogo poderá lucrar com a venda, uma vez que detém 5% de participação em venda futura do jogador.