Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, convive com uma sombra nos possíveis últimos dias de seu trabalho na Arábia Saudita. Trata-se de Roberto De Zerbi, atualmente no Olympique de Marselha e cotado para assumir outros gigantes do futebol europeu. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

O comandante italiano entrou em evidência por seu trabalho à frente de um propositivo e qualificado Brighton entre 2022 e 2024, quando optou pelo movimento rumo à França. Perto de colocar os Focenses na Champions League de 2025-26, o treinador voltou aos holofotes, e despertou o interesse no Milan, além de ter sido listado no Liverpool no último verão da Europa.

De Zerbi tem contrato com o Marselha até o final do primeiro semestre de 2027. Portanto, para contratar o técnico, o Al-Hilal precisará desembolsar uma quantia elevada para pagar a multa rescisória - o que não é problema, diante dos aportes do Fundo de Investimento Público (PIF) local -, ou aguardar um acordo para a rescisão amigável do vínculo.

Jesus é um dos nomes mais pedidos pelo público e melhor avaliados para assumir a Seleção Brasileira, o que facilitaria uma saída do Crescente. Porém, Carlo Ancelotti, antigo sonho de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), lidera a corrida e deve deixar o Real Madrid ao final da decepcionante temporada atual para assumir a prancheta verde e amarela.

Questionado sobre o tema Seleção, o "Mister" optou por desconversar, mas não negou que conversou sobre o assunto com a diretoria saudita.

- Não posso comentar sobre boatos que não são verdadeiros. Só ouço falar deles na mídia, e não responderei a coisas levantadas sem meu conhecimento. Já conversei sobre isso com o presidente e com o clube - afirmou o lusitano.

Além de Jorge Jesus, outro treinador listado pelos mandatários do Oriente Médio é o de Simone Inzaghi. O também italiano conduziu a Inter de Milão à semifinal da Champions League, e pode receber uma proposta nas próximas semanas, mas a identificação com os Nerazzurri deve ser um dificultador do processo.