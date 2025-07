O Barcelona tem um novo camisa 10 e ele é Lamine Yamal. A novidade foi oficializada pelo time espanhol nesta quarta-feira (16). O jovem de 18 anos também assinou sua renovação de contrato com o clube catalão até 2031. A confirmação foi publicada pelo Barcelona em seu perfil no X. Confira:

Além do vídeo, o Barcelona também publicou uma homenagem ao jovem talento revelado pelo clube. Yamal foi retratado em um muro em Rocafonda, onde o número 10 foi feito com diferentes registros do atacante comemorando gols pelo Barça.

Yamal aparece como camisa 10 do Barcelona em muro (Foto: Divulgação / Barcelona)

Após o anúncio, Yamal falou com a imprensa sobre o processo de renovação com o clube. O jogador está no Barça desde 2014 e quer seguir fazendo história por um dos times mais populares da Espanha.

— Estou muito feliz por renovar com o clube da minha vida. O Barcelona é a minha vida. Renovar com o Barcelona até 2031... espero que seja um caminho muito grandioso e que esteja cheio de vitórias. Espero desfrutar ainda mais do que no ano passado e seguir ganhando títulos — declarou.

Confira outras respostas de Lamine Yamal

Yamal foi questionado sobre utilizar a camisa 10 do Barça, que já foi vestida por nomes como Maradona, Ronaldinho Gaúcho e Messi. O jovem de 18 anos, completados no dia 13 deste mês, avaliou a responsabilidade de honrar o legado dos craques.

Lamine Yamal, recebe camisa 10 do Barcelona de Joan Laporta (Foto: Divulgação / Barcelona)

— Messi fez sua trajetória e eu vou fazer a minha. A 10 passa do Ansu (Fati) para Lamine. Espero que sim (possa deixar um legado), são três lendas do clube, todo menino sonha em ser como eles. Eu aceitaria tudo de cada um deles e sou grato pelo que deram ao clube — falou.

O jovem atacante também afirmou que um dos seus sonhos de infância foi realizado.

— Desde pequeno, você sonha com essas coisas. Sou grato ao clube por ter pensado em mim para conquistá-las — falou.

Números da carreira Yamal pelo Barcelona e pela Espanha

Talento precoce fabricado em La Masia, Lamine Yamal estreou pelo time principal do Barcelona em abril de 2023, quando ainda tinha 16 anos, em um partida com o Real Betis pelo Campeonato Espanhol. Em seu quarto jogo pelo Barça, teve sua primeira participação direta em gol com uma assistência contra a equipe do Villarreal.

Desde sua estreia, Lamine Yamal disputou 106 jogos, marcou 25 gols e contribuiu com 28 assistências. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Seu destaque no Barcelona o levou a ser convocado pela seleção espanhola.

Lamine Yamal comemora título da Eurocopa 2024. (Foto: Javier Soriano / AFP)

Defendendo o seu país, Yamal disputou 21 jogos, marcou seis gols e deu oito assistências. Além disso, conquistou o título da Eurocopa logo após completar 17 anos, em 2024.

