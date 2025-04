Inter de Milão tem jogo decisivo na briga pelo título italiano

Após derrota por 3 a 0 na semifinal da Copa da Itália para o Milan, a Inter de Milão perdeu ânimo na temporada. Neste domingo, às 10h (de Brasília), a equipe recebe a Roma no Giuseppe Meazza em um jogo fundamental para encaminhar o título da Serie A. Se perder, pode ver o Napoli assumir a liderança do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Inter era considerada franca favorita ao Scudetto deste ano, apesar da vantagem mínima na liderança, mas a derrota para o Bologna por 1 a 0 no último domingo (20) reabriu de vez a disputa pelo título. A equipe sofreu outro duro golpe quando foi eliminada para o Milan por 3 a 0 no meio da semana, na semifinal da Copa da Itália, perdendo a vaga na final. Os Nerazzurri claramente sentiram o desgaste físico, e as lesões de Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries também foram decisivas.

continua após a publicidade

Agora, o jogo contra a Roma é fundamental na sequência do campeonato. A Inter tem 71 pontos em 33 rodadas, mesma pontuação do Napoli, que enfrenta o Torino em casa, também neste domingo (27), às 15h45 (de Brasília). Faltando cinco rodadas para o fim, o Campeonato Italiano está aberto.

Roma vive excelente fase desde a chegada de Ranieri

Adversária da Inter de Milão no jogo deste domingo (27), a Roma busca estragar a festa do líder, embalada por sua fase espetacular nos últimos meses. A equipe está na sétima colocação, com 57 pontos em 33 rodadas.

continua após a publicidade

Soulé é celebrado por companheiros após golaço em Lazio x Roma, pela Serie A (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

A fase do time mudou completamente desde a chegada do técnico Claudio Ranieri. A Roma tem o melhor desempenho entre todas as equipes da Série A neste ano. O ex-treinador do Leicester City levou a Roma a uma impressionante sequência de 17 jogos invictos desde dezembro, igualando o recorde do ex-treinador Luciano Spalletti. Ranieri transformou a Roma em um time ajustado e bem treinado, mesmo sem o seu principal jogador, Paulo Dybala, que está atualmente lesionado.