O Liverpool pode ser campeão da Premier League. neste sábado. A equipe se prepara para entrar em campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), diante do Tottenham, para coroar a temporada regular no Inglês. Para pôr as duas mãos na taça, o clube precisa apenas de um empate para poder festejar junto à torcida, algo que não foi possível na última vez que conquistou o título no novo formato da competição.

O grande motivo foi a pandemia de Covid-19, que assolou o mundo e fez com que a sociedade vivesse em isolamento, não permitindo a ida dos torcedores dos Reds ao estádio para comemorar a vitória. À época, a equipe era comandada por Jürgen Klopp, que assumiu o cargo em 2015 e ficou até 2024.

Embora não tenha tido oficialmente a comemoração por conta da pandemia, diversos torcedores lotaram os arredores de Anfield para festajar o fim do jejum. Houve aglomeração, embora não permitida, para gritar 'é campeão' após 30 anos.

O último título conquistado pelo Liverpool com público aconteceu em 1989-90, antes da criação da Premier League, que começou a ser disputada em 1992.

O Lance! preparou um especial para relembrar os fatos esportivos marcantes de 2020, quando o Liverpool foi campeão da Premier League.

Morte de Kobe Bryant

Um dos maiores nomes da NBA, Los Angeles Lakers e do basquete, Kobe Bryant morreu aos 41 anos após a queda do helicóptero que estava junto de sua filha mais velha, Gianna, de 13 anos. Outras sete pessoas foram vítimas do desaste também.

Kobe Bryant e Gianna Bryant assistindo a um jogo da NBA (Foto: Divulgação/NBA)

Kansas City Chiefs campeão do Super Bowl LIV

Após 50 anos, a NFL voltou a ser conquistada pelo Kansas City Chiefs. O time venceu o San Francisco 49ers por 31 a 20 ao emplacar uma virada espetacular no último quarto. Destaque para Patrick Mahomes, que foi eleito MVP do Super Bowl.

Adiamento de Jogos de Tóquio, Copa América e Eurocopa

Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia de coronavírus. Em poucos dias, diversos eventos esportivos pelo mundo foram paralisados, o isolamento social virou obrigação e outros torneios foram adiados, como foi o caso dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Copa América e Eurocopa.

Bundesliga retorna após paralisação por Covid-19

O Campeonato Alemão foi o primeiro a ser retomado após a paralisação por ordens da OMS. No entanto, houve a instauração de protocolos sanitários rigorosos, como testes de Covid-19 em todos os jogos, além de não haver torcida nas arquibancadas. A Bundesliga se tornou modelo para as demais competições, que foram voltando gradualmente às atividades.

Temporada da NBA em uma 'bolha' no complexo da Disney

O retorno das disputas da NBA aconteceu em uma 'bolha' dentro do complexo da Disney, em Orlando, na Flórida (EUA). Alguns jogadores se recusaram a voltar a jogar pelo medo de contrair Covid. Além disso, a liga propôs ações antirracistas após conversas com atletas devido à morte de George Floyd, que desencadeou protestos pelos Estados Unidos e o movimento 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam).

Real Madrid campeão de La Liga com antecedência

O Real Madrid levantou a taça de La Liga pela 34ª vez após emplacar 10 vitórias consecutivas na campaanha pós-pandemia. O título foi conquistado com uma rodada de antecedência e com total aproveitamento. Antes da paralisação, o Barcelona era o líder com dois pontos de vantagem. A liga foi suspensa em 23 de março e retornou em 11 de junho.

Liverpool campeão da Premier League

A 28ª temporada da Premier League teve um vencedor inédito: foi a primeira vez na era da nova competição que o Liverpool foi campeão. Os jogos precisaram ser interrompidos or mais de três meses, após uma decisão em 13 de março de 2020 da liga de suspender os confrontos em meio à Covid-19. A suspensão inicial, até 4 de abril, foi então estendida até meados de junho, quando houve o recomeço.

Ligue 1 não retorna atividades devido à Covid-19

Uma votação determinou o campeão da Ligue 1 após paralisação por conta da Covid-19. Liga de Futebol Profissional da França (LFP) formalizou que o Campeonato Francês não seria retomado e que o PSG era o grande campeão da temporada interrompida em 8 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Desta forma, o clube emplacou o 3º título consecutivo e o novo da história do clube.

Mudança na regra da Premier League

A temporada 2019-20 introduziu o sistema de revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR), além de mudanças nas leis que afetaram passes para trás, pênaltis, toques de mão e substituições também foram introduzidas.

Bayern de Munique é campeão da Champions League

A Champions League voltou às atividades na fase de mata-mata, com as quartas, as semifinais e a decisão sendo disputadas em Portugal. O Bayern de Munique foi o grande campeão, que teve como o ponto alto o 8 a 2 sobre o Barcelona. Foi o sexto título dos alemães no torneio.

Bayern de Munique foi campeão pela 6ª vez da Champions League (Foto: Uefa)

Início do Brasileirão

Inicialmente marcado para começar em 2 de maio, o Brasileirão precisou ser reagendado devido à pandemia de Covid-19. Seguindo todos os protocolos sanitários, a bola começou a rolar na competição no dia 8 de agosto e com término em 2021. Sendo a primeira vez, desde a Copa João Havelange em 2000, que o torneio se encerrou no ano seguinte à sua realização. Por conta da pandemia, todos os 380 jogos do campeonato foram realizados com portões fechados ao público. Ao fim, o Flamengo venceu pela 7ª vez.

Retorno da Libertadores

Seguindo vários protocolos e sem público, a Libertadores voltou depois mais de seis meses parada em sua terceira rodada da fase de grupos, em setembro. Por conta do período de paralisação, a competição durou até janeiro de 2021, com semifinais no meio do mês e final no dia 30. Foi o segundo ano de final única implementada pela Conmebol a partir de 2019, e a temporada se encerrou com vitória do Palmeiras sobre o Santos, no Maracanã.

Aposentadoria de Anderson Silva, lenda do UFC

Maior lenda da história do MMA brasileiro, Anderson Silva deu adeus às competições no fim de outubro. O Spider teve uma despedida de uma forma muito diferente do que merecia: foi nocauteado em sua última luta. O paulistano fez 46 combates, sendo 34 vitórias, 11 derrotas e um ‘no contest’ (luta sem resultado). Pelo UFC, ele é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos e dominou a divisão dos médios entre os anos de 2006 e 2013.

Morte de Diego Maradona

Ídolo argentino e um dos principais nomes do futebol, Diego Maradona faleceu aos 60 anos em novembro de 2020 após uma parada cardiorrespiratória na casa de uma de suas filhas.

Maradona foi enterrado em cerimônia discreta para amigos e familiares (Foto: AFP)

Racismo na Champions League

Algo inédito ocorreu na Champions League. Duas equipes abandonaram um jogo após uma acusação de racismo. PSG e Istanbul Basaksehir disputavam em Paris quando o auxiliar-técnico do clube turco acusou o 4º árbitro de ofensa com cunho racista. Os atacantes Neymar e Mbappé foram solidários aos rivais e apoiaram a equipe adversária a abandonar a partida. A partida precisou ser remarcada para o dia seguinte, e o time parisiense venceu por 5 a 1.

Expectativa do Liverpool e temporada 2024/25

Além de conquistar o segundo título da nova Premier League e contar com a presença de torcedores, o Liverpool pode chegar ao 20º troféu e se igualar ao Manchester United como maior vencedor da competição (incluindo o período anterior à mudança).

Outro ponto positivo é provar que 'existe vida sem Klopp'. Desde a saída do treinador, houve dúvida sobre o bom rendimento da equipe nas competições. Torcedores, inclusive, colocaram em dúvida o trabalho inicial de Arne Slot.

No entanto, o técnico conseguiu provar seu valor e fez com que o time abrisse 12 pontos de vantagem do vice-líder, o Arsenal. Um dos principais nomes da equipe foi Mohamed Salah, que é o artilheiro da Premier League com 27 gols, foi bastante decisivo e estendeu o vínculo com o Liverpool.

A temporada ainda conta com um vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa, que foi conquistada pelo Newcastle, e uma eliminação nos pênaltis para o PSG nas oitavas de final da Champions League.