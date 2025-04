O Chelsea já definiu suas prioridades para a próxima janela de transferências, e a contratação de um zagueiro está no topo da lista da diretoria. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o zagueiro Kim Min-Jae, astro do Bayern de Munique, é um dos desejos da diretoria. Outro nome cotado é Dean Huijsen, joia do Bounermouth e da seleção da Espanha.

O clube não pretende frear a sua onda de gastos, porém criou um planejamento para saber a urgência dos setores. Desta forma, a zaga deve ser o principal setor reforçado para a próxima temporada. No entanto, o Chelsea pode ter dificuldade em tirar Min-Jae do Bayern, já que ele é visto como 'intocável', e reforço para o Mundial de Clubes.

Astro do Bayern de Munique, Kim Min-Jae está na mira do Chelsea (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Além disso, a política do clube proíbe a contratação de jogadores com mais de 25 anos, o que torna mais distante a contratação do sul-coreano, que tem 28 anos. Neste cenário, Huijsen ganha força, já que tem 20 anos.

O Chelsea também se volta ao mercado para encontrar um ponta-esquerda e um atacante, além de um zagueiro. A diretoria quer finalizar acordos antes do Mundiald e Clubes, que será disputado no meio do ano nos Estados Unidos.

Chelsea no Mundial de Clubes

No sorteio realizado pela Fifa em dezembro do ano passado, o Chelsea conheceu seus adversários do Mundial de Clubes. No Grupo D, o time inglês terá pela frente Flamengo, Espérance e uma equipe ainda não definida, visto que o León, time inicialmente classificado, foi excluído pela entidade por pertencer a mesmo dono de outro clube do torneio.