Arábia Saudita deseja ampliar limite de estrangeiros para 2025/26

A principal liga de futebol da Arábia Saudita está planejando uma nova mudança que promete revolucionar o campeonato mais uma vez. Segundo o jornalista Khalid Alshenaif, e confirmado pelo jornal espanhol "As", a Liga Saudita deseja que cada equipe possar contar com 10 jogadores estrangeiros no elenco ao longo do torneio, sem limite de idade. De acordo com o regulamento atual, dois dos dez atletas devem ser nascidos a partir de 2003.

A Federação Saudita trabalha para tornar essa mudança oficial no início de agosto, poucas semanas após a abertura da janela de transferências, que se oficialmente no dia 20 de julho e vai até 10 de setembro. A alteração viria acompanhada da permissão para que até oito estrangeiros entrem em campo, com mais dois no banco de reservas. Atualmente, é permitido escalar oito não-sauditas, mas os outros dois não podem ser relacionados.

As mudanças no regulamento de inscrição de jogadores em cada clube do Campeonato Saudita começou desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, em janeiro de 2023. Naquela ocasião, o número de jogadores estrangeiros no elenco era de 7, depois, o limite foi ampliado para 8 para incentivar a chegada de novas estrelas ao Oriente Médio.

Cristiano Ronaldo em campo pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Na temporada recém-encerrada, as regras também foram ajustadas para permitir que cada equipe tivesse 8 jogadores não asiáticos no elenco e um bônus de mais duas vagas para jogadores estrangeiros, desde que fossem Sub-23. A ampliação do limite visa fortalecer as equipes e deve movimentar ainda mais o mercado internacional.

Como funciona o limite de estrangeiros no Campeonato Saudita?

Segundo o regulamento da Liga Saudita, cada equipe pode contar com no máximo 10 jogadores estrangeiros no elenco ao longo do torneio, sendo que dois deles devem ser nascidos a partir de 2003. Além disso, apenas oito atletas não-asiáticos podem ser inscritos por partida.

