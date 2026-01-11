Al-Hilal contrata campeão da Libertadores pelo Flamengo

O zagueiro espanhol Pablo Marí, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo em 2019, foi contratado pelo Al-Hilal, líder do Campeonato Saudita. Vindo da Fiorentina, Marí assinou um contrato de seis meses com o time árabe.

A contratação visa suprir as necessidades defensivas do clube comandado por Simone Inzaghi, que perdeu recentemente dois zagueiros: Mohammed Barnawi, transferido para o Al-Ittihad, e Khalifah Al-Dawsari, que se mudou para o Neom.

O jogador deixa a Fiorentina, equipe que atualmente luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, para integrar o elenco do líder da liga saudita. O Al-Hilal soma 35 pontos na tabela, mantendo quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Al-Nassr.

O primeiro compromisso do clube após o anúncio da contratação será justamente contra o vice-líder Al-Nassr. O confronto entre os dois principais times da Saudi Pro League está marcado para esta segunda-feira (12), às 14h30, pela 15ª rodada da competição nacional.

A passagem de Pablo Marí pelo Flamengo

O defensor espanhol ganhou destaque no futebol brasileiro em 2019, quando chegou ao Flamengo vindo do Manchester City. Durante sua passagem pelo clube carioca, integrou o elenco titular que conquistou tanto a Copa Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em 2020, Marí deixou o Rubro-Negro para atuar pelo Arsenal da Inglaterra, onde participou da conquista da Copa da Inglaterra. O zagueiro acumula passagens por diversas equipes ao longo de sua carreira profissional, tendo iniciado sua formação nas categorias de base do Mallorca.

Além do Flamengo e Arsenal, o espanhol também defendeu as cores de Gimnàstic, Manchester City, Girona, Breda, La Coruña, Udinese e Monza antes de chegar à Fiorentina. Com esta transferência, o Al-Hilal será o 11º clube na carreira do defensor.