Com direito a hat-trick de Marcos Leonardo e grande partida de Malcom e Renan Lodi, Al-Hilal bateu Al-Fateh por 9 a 0. O placar foi histórico no confronto, foi a maior goleada no embate entre os dois times. A equipe comandada por Jorge Jesus construiu o resultado com tranquilidade ainda no primeiro tempo, e no segundo, apenas confirmou a goleada, assumindo a liderança do campeonato saudita.

Al-Hilal 9x0 Al-Fateh: como foi o jogo?

O jogo foi eletrizante do início ao fim. Os primeiros 19 minutos foram os únicos momentos em que o Al-Fateh pôde respirar. Após isso, o zagueiro Koulibaly abriu a porteira para a goleada. Aos 39’, foi Renan Lodi que marcou o segundo e, posteriormente, já nos acréscimos do primeiro tempo, o brasileiro Marcos Leonardo marcou seu primeiro gol na partida e a primeira etapa foi fechada com Milinković-Savić marcando também.

Já no segundo tempo, o placar ficou mais elástico, com Marcos Leonardo completando seu hat-trick e Saleem Al-Dawsari também marcando hat-trick, mas de assistências. O fim do jogo fechou a partida com chave de ouro, com gol de Al-Hamdan e Malcom, além de gol contra do jogador Al Abdulwahe nos minutos finais dos acréscimos.

Quais os próximos passos da equipe

Com a goleada, o Al-Hilal chegou aos 40 pontos e retomou a liderança. O vice-colocado Al-Itihad tem a mesma quantidade de pontuação, mas perdeu o lugar no topo da tabela pela diferença no saldo de gols. A próxima partida do time de Neymar será contra o Al-Wehda que está na 16º posição do campeonato saudita. O jogo será válido pela 16º rodada.

Jorge Jesus no comando da equipe saudita (Foto: AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

AL-HILAL x AL-FATEH

15ª RODADA - SAUDI PRO LEAGUE

🗓️ Data e horário: 16/01/2025, às 12h05 (de Brasília)

📍 Local: Kingdom Arena, em Riyadh (SAU)

🥅 Gols: Koulibaly (20'/1°T), Renan Lodi (39'/1ºT), Marcos Leonardo (45+6'/1ºT) (54'/2ºT) (65'/2Tº), Milinković-Savić(45+9'/1ºT), Al-Hamdan(89'/2ºT), Malcom (90+5'/2ºT) e Al-Abdulwahed (GC) (90+9'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Rubén Neves e João Cancelo (HIL); Baattia, Al Zaid, Al Dohaim e Al Abdulwahed (FAT)

⚽ ESCALAÇÕES

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Bono, João Cancelo (Yami), Koulibaly, AlBulayhi (Al-Tambakti), Renan Lodi (Al-Harbi); N. Al-Dawsari (Al-Qahtani), Rubén Neves (Kanno); S. Al-Dawsari, Milinkovic-Savic, Malcom; Marcos Leonardo

AL-FATEH (Técnico: Jose Manuel Gomes)

P. Szappanos; Al Zarie, J. Denayer (Aljari), Al Dohaim, Baattia (Al Julaydan); Al-Zaid, Bendebka (Al Abdulwahed); Amine Sbai (Al-Othman), Matías Vargas, Mourad Batna; Djaniny (Al-Masoud)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Sergey Karasev (RUS)