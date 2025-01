Pai de Neymar curte publicação de ex-affair do jogador

Neymar da Silva Santos, o pai do astro Neymar, recentemente causou burburinho nas redes sociias ao curtir uma publicação de um ex-affair do filho. Trata-se da modelo Fernanda Campos. A interação aconteceu nesta segunda-feira (13), no Instagram.

Fernanda teve um breve relacionamento polêmico com o atual atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O caso veio à tona em 2024, quando ambos foram flagrados juntos na véspera dos Dia dos Namorados. Na época, Neymar ainda mantinha uma relação com a atual namorada, Bruna Biancardi. O contato com a influenciadora de conteúdos adulto gerou um breve término entre o casal.

A polêmica envolvendo o jogador e a modelo não afastou o interesse de Neypai em acompanhá-la nas redes sociais. Ele curtiu um vídeo sensual da modelo publicado no último sábado (11). A notícia foi divulgada primeiramente pelo site "Metrópoles". Após a ação repercutir nas redes, o pai do atleta apagou a interação.

Pai de Neymar curtiu publicação de Fernanda Campos (Foto: Reprodução/Instagram)

Longe dos perigos noturnos, Neymar aparenta viver um período de calmaria na vida pessoal. Ao lado da namorada Bruna Biancardi, o jogador tem se preservado em momentos mais familiares e longe das baladas. O casal espera a chegada de um novo filho. Eles já são pais de Mavie, de 1 ano.

Em campo, o atacante vive um momento instável. A última temporada foi marcada por lesões e ele teve pouco tempo em ação pelo Al-Hilal. O cenário faz a permanência no clube saudita ser incerta para 2025. Neymar já chegou a ser especulado no Inter Miami recentemente, onde poderia voltar a jogar com Luis Suares e Lionel Messi.

