Neymar revela conversa com Messi antes da saída do Barcelona

O atacante Neymar contou os bastidores da saída do Barcelona. Ele deixou o clube espanhol em agosto de 2017 para se juntar ao PSG, da França. Em participação no podcast "De Cara com o Cara", do ex-jogador Romário, o atual meia do Al-Hilal, revelou uma conversa íntima com Messi antes do adeus.

Conforme revelado pelo atleta, o argentino teria questionado a decisão dele de deixar o Barcelona. Messi teria abordado tema "melhor do mundo" e prometido ajudar Neymar a conquistar determinado prêmio.

- O Messi chegou pra mim e me disse…. Você tá indo embora porque? Você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo - contou Neymar.

A conversa não foi o suficiente para convencer o brasileiro. Assim, ele optou por deixar o Barcelona e se juntar ao PSG na temporada europeia de 2017/18. Foram sete anos como jogador do time francês.

Durante o período, Neymar acumulou lesões, polêmicas e títulos nacionais, mas sem conseguir expandir o sucesso para o continente. Ele também não conseguiu ser eleito melhor do mundo no período. Em 2023, ele se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, seu atual clube.

Neymar em 2025

Sem ter ritmo de jogo, devido ao acumulo de lesões no último ano, Neymar vive futuro incerto no Al-Hilal. O clube saudita considera uma possível transação do brasileiro ainda nesta janela de transferência. O meia-atacante é especulado como alvo da MLS, liga atual de Lionel Messi. O argentino disputa o torneio pelo Inter Miami, um dos possíveis times interessados na aquisição do antigo companheiro de Barcelona.