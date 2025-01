Em fim de contrato com o Al-Hilal, Neymar tem futuro bastante discutido no cenário internacional do futebol. Após rumores de contato do Inter Miami, o Chicago Fire aparece como interessado para transferi-lo da equipe árabe para a MLS.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o clube norte-americano já entrou em contato com o atacante brasileiro e posicionou-se como um destino potencial para o atleta de 32 anos.

A equipe de Chicago, com um projeto ambicioso e recursos significativos, está preparada para oferecer um contrato atraente ao jogador, semelhante ao recebido por Lionel Messi no Inter Miami. No entanto, o pai de Neymar, que atua como um de seus agentes, busca negociar um salário ainda mais alto para o filho.

Apesar do interesse do Inter Miami, as restrições salariais da liga e a presença de estrelas como Messi, Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets tornam a contratação de Neymar financeiramente desafiadora para o clube da Flórida. No entanto, a MLS, que tem atraído grandes nomes do futebol para os Estados Unidos, ainda vê no brasileiro uma chance de adicionar outro jogador de renome internacional à liga.

Neymar chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023 e encontra-se em um momento crucial de sua carreira, ao lidar com inúmeras lesões. Agora, o brasileiro tem a possibilidade de se juntar à MLS antes do início da próxima temporada, em fevereiro, antes até do fim de contrato vigente, em junho de 2025.

Antes do suposto interesse do Chicago Fire, Neymar expressou o desejo de jogar pelo Inter Miami, no qual buscaria reunir-se com seus ex-companheiros de Barcelona: Messi e Suárez. No entanto, o técnico Javier Mascherano declarou que a contratação de Neymar é inviável para o clube da Florida devido ao teto salarial da MLS.

