‘Parça’ de Neymar ‘para’ Argentina após acerto com o Boca Juniors

O meio-campista espanhol Ander Herrera desembarcou em Buenos Aires nessa quarta-feira (15) para finalizar o acordo com o Boca Juniors. A chegada do ex-PSG, um dos grandes amigos de Neymar na passagem pelo clube francês, causou comoção entre os torcedores argentinos. O volante foi recebido com festa no aeroporto, assim como na chegada à sede xeneize para realizar exames médicos.

O pai de Ander Herrera, Pedro Herrera, também foi jogador de futebol. O ex-atleta não só atuou pelo Boca, como foi diretor esportivo no clube. Assim nasceu o carinho do meia pelo gigante argentino, como destacou em suas primeiras palavras à imprensa no aeroporto de Ezeiza.

- Meu pai trabalhou aqui por muito tempo. Ele me falou muito sobre o Boca e eu mantive essa paixão desde criança. O Boca é um clube gigante, especial, com uma história e uma paixão únicas. No momento, espero me adaptar e aproveitar essa experiência única - disse o espanhol, que já havia assistido a um jogo do Boca em La Bombonera.

Na chegada, Ander Herrera ainda iludiu a torcida xeneize ao citar uma conversa com Leandro Paredes, campeão do mundo com a seleção argentina. Atualmente na Roma, o também volante foi revelado no Boca Juniors.

- Eu falei com ele (Paredes) há cinco minutos. Se ele vai voltar? Eu acho que sim - contou o espanhol.

Revelado no Zaragoza, Ander Herreira se transferiu ao Athletic Bilbao em 2014. Três anos depois, acertou com o gigante inglês Manchester United, onde permaneceu por cinco temporadas. Na sequência, foi para o PSG e dividiu vestiário com craques como Neymar, Messi e Mbappé. Antes de fechar com o Boca, o espanhol estava novamente no Bilbao.

Reforço do Boca Juniors, Ander Herrera é 'parça' de Neymar

Ander Herrera foi companheiro de Neymar no PSG por três temporadas, nas quais estabeleceram uma grande amizade. O espanhol sempre defendeu o brasileiro como jogador e pessoa. Em uma entrevista à emissora francesa "Canal +", em 2020, desabafou sobre críticas injustas ao camisa 10.

- Lembro que fizemos uma reunião religiosa durante um jantar em sua casa. Levou todos nós com ele. Quando leio que Neymar não pensa no PSG e vendo tudo que ele fez pelo grupo, me parece inacreditável. Ele uniu a todos nós, nos deu muito - falou.

O ex-Manchester United era convidado até para as famosas festas do brasileiro. Em 2022, conversou com o canal argentino "Tyc Sports" e, em tom de brincadeira, deu detalhes de uma delas:

- Estava tudo preparado espetacularmente. Estávamos todos com as esposas no andar de cima (de um cruzeiro) e estava tudo muito bom. Tinham três ou quatro solteiros na equipe que, quando desciam, subiam e diziam "incrível", com os olhos como se tivessem visto Jesus Cristo.