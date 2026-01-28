Raio-X do Brasileirão 2026: os extremos da competição mais amada do país
Campeonato começa nesta quarta-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Antes da bola rolar no Brasileirão 2026, a Série A já mostra seus extremos fora de campo, entre elencos internacionalizados, apostas na base, diferenças geracionais e desafios logísticos que ajudam a moldar o campeonato. Confira o levantamento realizado pelo Lance! que expõe as principais disparidades desta edição do Campeonato Brasileiro.
Relacionadas
- Fora de Campo
Internautas apontam ‘dor de cabeça’ para Ancelotti a meses da Copa
Fora de Campo26/01/2026
- Fora de Campo
Torcida do Santos manda recado à Vojvoda após terceiro empate no Paulistão
Fora de Campo26/01/2026
- Fora de Campo
Leitura labial revela ‘esporro’ de Marlon Freitas em jogador do Palmeiras
Fora de Campo26/01/2026
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os jogadores mais baixos do Brasileirão 2026 são Soteldo e Luciano Acosta. Ambos do Fluminense, com 1,60m. O mais alto é o Carlos Miguel, do Palmeiras, com 2,04m.
O contraste etário é um dos símbolos mais evidentes dessa edição. De um lado, Kaûe Furquim, de 16 anos, desponta como o jogador mais jovem da Série A, representante direto da nova safra que ganha espaço no futebol nacional. Do outro, Fábio, aos 45 anos e com mais dois anos de contrato com o Fluminense, segue desafiando o tempo e entra no campeonato como o atleta mais experiente da competição.
➡️ Impedimento semiautomático não estará disponível no início do Brasileirão
Fluminense e Grêmio lideram o ranking de equipes com mais estrangeiros, ambos com 12 jogadores de fora do país. Os elencos refletem forte presença sul-americana, com atletas de Colômbia, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai espalhados por todos os setores do campo. O Grêmio aparece ainda com contratações europeias, caso do dinamarquês Martin Braithwaite e do belga Francis Amuzu.
O Mirassol aparece como o clube com menos estrangeiros em seu plantel, apenas dois jogadores: o argentino Lucas Mugni e o paraguaio Antonio Galeano. Constrastando com o grupo de 2025, que não contava com nenhum gringo.
Outro antagonismo aparece na média de idade dos elencos. O Mirassol entra na competição com o grupo mais experiente, com média de 30,2 anos, apostando em mais rodagem e maturidade para sustentar a campanha de 2025 e competir ao nível da Libertadores. No extremo oposto, o Red Bull Bragantino se mantém fiel ao perfil jovem, com média de 25,2 anos.
É nesse choque de realidades que o Brasileirão reafirma sua complexidade — e sua imprevisibilidade.
💰 Contratações mais caras do Brasileirão em 2026
Raio-x do Brasileirão 2026
Quantidade de estrangeiros no plantel
- Mirassol: Dois estrangeiros (Antonio Galeano - Paraguai / Lucas Mugni - Argentina)
- Fluminense: 12 estrangeiros (Gabriel Fuentes - Colômbia / Juan Pablo Freytes - Argentina / Facundo Bernal - Uruguai / Jefferson Savarino - Venezuela / Luciano Acosta - Argentina / Rubén Lezcano - Paraguai / David Terans - Uruguai / Agustín Canobbio - Uruguai / Yeferson Soteldo - Venezuela / Kevin Serna - Colômbia / Santiago Moreno - Colômbia / Germán Cano - Argentina)
- Grêmio: 12 estrangeiros (Erick Noriega - Peru / Fabián Balbuena - Paraguai / Walter Kannemann - Argentina / Mathías Villasanti - Paraguai / Gustavo Cuéllar - Colombia / Franco Cristaldo - Argentina / Miguel Monsalve - Colômbia / Francis Amuzu - Belgica / Alexander Aravena - Chile / José Enamorado - Colombia / Cristian Pavón - Argentina / Martin Braithwaite- Dinamarca)
Juventude x experiência
Mais novo: Kaûe Furquim - atacante do Bahia
Mais velho: Fábio - goleiro do Fluminense
O gigante x os baixinhos da liga
Mais alto: Carlos Miguel - Palmeiras (2,04 m)
Mais baixos: Soteldo e Luciano Acosta - Fluminense (1,60m)
Média de idade dos elencos
Elenco mais velho: Mirassol - 30.2
Elenco mais jovem: Bragantino - 25.2
Clubes que vão percorrer as maiores distâncias durante as 38 rodadas do Brasileirão
Maiores distâncias: Remo - 93.2 mil km
Menores distâncias: São Paulo - 30.8 mil km
(estão sendo contabilizadas ida e volta)
- Matéria
- Mais Notícias