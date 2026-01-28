Raio-X do Brasileirão 2026: os extremos da competição mais amada do país

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Antes da bola rolar no Brasileirão 2026, a Série A já mostra seus extremos fora de campo, entre elencos internacionalizados, apostas na base, diferenças geracionais e desafios logísticos que ajudam a moldar o campeonato. Confira o levantamento realizado pelo Lance! que expõe as principais disparidades desta edição do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os baixinhos e o gigante do Brasileirão 2026 (Imagem gerada por inteligência artificial)

Os jogadores mais baixos do Brasileirão 2026 são Soteldo e Luciano Acosta. Ambos do Fluminense, com 1,60m. O mais alto é o Carlos Miguel, do Palmeiras, com 2,04m.

O contraste etário é um dos símbolos mais evidentes dessa edição. De um lado, Kaûe Furquim, de 16 anos, desponta como o jogador mais jovem da Série A, representante direto da nova safra que ganha espaço no futebol nacional. Do outro, Fábio, aos 45 anos e com mais dois anos de contrato com o Fluminense, segue desafiando o tempo e entra no campeonato como o atleta mais experiente da competição.

continua após a publicidade

➡️ Impedimento semiautomático não estará disponível no início do Brasileirão

Fluminense e Grêmio lideram o ranking de equipes com mais estrangeiros, ambos com 12 jogadores de fora do país. Os elencos refletem forte presença sul-americana, com atletas de Colômbia, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai espalhados por todos os setores do campo. O Grêmio aparece ainda com contratações europeias, caso do dinamarquês Martin Braithwaite e do belga Francis Amuzu.

O Mirassol aparece como o clube com menos estrangeiros em seu plantel, apenas dois jogadores: o argentino Lucas Mugni e o paraguaio Antonio Galeano. Constrastando com o grupo de 2025, que não contava com nenhum gringo.

continua após a publicidade

Outro antagonismo aparece na média de idade dos elencos. O Mirassol entra na competição com o grupo mais experiente, com média de 30,2 anos, apostando em mais rodagem e maturidade para sustentar a campanha de 2025 e competir ao nível da Libertadores. No extremo oposto, o Red Bull Bragantino se mantém fiel ao perfil jovem, com média de 25,2 anos.

É nesse choque de realidades que o Brasileirão reafirma sua complexidade — e sua imprevisibilidade.

💰 Contratações mais caras do Brasileirão em 2026

Raio-x do Brasileirão 2026

Quantidade de estrangeiros no plantel

- Mirassol: Dois estrangeiros (Antonio Galeano - Paraguai / Lucas Mugni - Argentina)

- Fluminense: 12 estrangeiros (Gabriel Fuentes - Colômbia / Juan Pablo Freytes - Argentina / Facundo Bernal - Uruguai / Jefferson Savarino - Venezuela / Luciano Acosta - Argentina / Rubén Lezcano - Paraguai / David Terans - Uruguai / Agustín Canobbio - Uruguai / Yeferson Soteldo - Venezuela / Kevin Serna - Colômbia / Santiago Moreno - Colômbia / Germán Cano - Argentina)



- Grêmio: 12 estrangeiros (Erick Noriega - Peru / Fabián Balbuena - Paraguai / Walter Kannemann - Argentina / Mathías Villasanti - Paraguai / Gustavo Cuéllar - Colombia / Franco Cristaldo - Argentina / Miguel Monsalve - Colômbia / Francis Amuzu - Belgica / Alexander Aravena - Chile / José Enamorado - Colombia / Cristian Pavón - Argentina / Martin Braithwaite- Dinamarca)

Juventude x experiência

Mais novo: Kaûe Furquim - atacante do Bahia

Mais velho: Fábio - goleiro do Fluminense

O gigante x os baixinhos da liga

Mais alto: Carlos Miguel - Palmeiras (2,04 m)

Mais baixos: Soteldo e Luciano Acosta - Fluminense (1,60m)

Média de idade dos elencos

Elenco mais velho: Mirassol - 30.2

Elenco mais jovem: Bragantino - 25.2

Clubes que vão percorrer as maiores distâncias durante as 38 rodadas do Brasileirão

Maiores distâncias: Remo - 93.2 mil km

Menores distâncias: São Paulo - 30.8 mil km

(estão sendo contabilizadas ida e volta)