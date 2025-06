A possível transferência de Timothy Weah para o Nottingham Forest, da Inglaterra, gerou forte reação nos bastidores da Juventus. O agente do jogador, Badou Sambague, fez críticas à forma como o clube tem conduzido a negociação, classificando a situação como - uma vergonha.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, a Juventus já tem acordo com o clube inglês por uma operação envolvendo também o jogador Samuel Mbangula, avaliada em 25 milhões de euros mais bônus. No entanto, a destinação não teria agradado Weah, que foi inclusive retirado da lista de relacionados para a partida contra o Manchester City — decisão que gerou ainda mais tensão.

- Ver pessoas se comportando assim por dinheiro e egoísmo me decepcionou muito - declarou Sambague à imprensa italiana - Weah é um jogador fantástico e um companheiro exemplar. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai empurrar um dos meus jogadores para jogar à direita ou à esquerda como uma marionete.

Sambague afirmou ainda que o jogador, mesmo em meio à turbulência, segue focado no desempenho em campo:

- Estou feliz que Tim (Weah) tenha uma ótima preparação e personalidade para manter o foco nas partidas.

Filho de George Weah, lendário jogador da Libéria que venceu a bola de ouro em 1995, Timothy, de 25 anos, chegou à Juventus em julho de 2023, vindo do Lille, da França. Na última temporada, foi presença constante na equipe, com 43 jogos disputados, seis gols marcados e cinco assistências. Versátil, atuou como ponta, ala e lateral-direito, mas sua polivalência, segundo o agente, tem sido usada de forma excessiva e sem diálogo com o jogador.