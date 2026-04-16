Ex-Seleção crava derrota do Palmeiras para o Sporting Cristal: '3 a 0'

O Palmeiras vai enfrentar o Sporting Cristal, na noite desta quinta-feira (16), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Antes da bola rolar, um ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira palpitou que o Alviverde perderá o duelo no Allianz Parque.

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Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, com longa passagem pelo Corinthians, cravou que o Palmeiras perderá para o Sporting Cristal por 3 a 0. O comentarista ainda brincou que os três gols serão marcados por Felipe Vizeu, ex-Flamengo.

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O palpite com perspectiva negativa para o Alviverde foi solitário, já que o resto da bancada apostou em vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal. Confira abaixo:



Sgarbi: 4 a 1

Marco Aurélio Cunha: 5 a 0

Capellanes: 3 a 1

Chico Garcia: 2 a 1

Cicinho: 4 a 0

Renata Fan: 2 a 0

Edu Dracena: 3 a 0

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Onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto entre as equipes terá transmissão da Paramount+. Clique aqui para assistir na Paramount+.

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Em sua estreia na atual edição da competição, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia. Com um ponto conquistado, ocupa a terceira colocação do Grupo F. Para o jogo de hoje, Abel Ferreira não contará com três atletas lesionados: o atacante Paulinho e os laterais Piquerez e Jefté.

Já o Sporting Cristal estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño e lidera a chave. Em caso de triunfo fora de casa, pode abrir cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras.