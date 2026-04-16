Palmeiras terá três desfalques na Libertadores; veja provável escalação

O Palmeiras recebe o Sporting Cristal nesta quinta-feira (16), em partida que marca a estreia da equipe em casa na Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

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Para o duelo, a comissão técnica promoverá alterações na escalação em relação à equipe que empatou sem gols com o Corinthians, pelo Brasileirão. Após cumprir suspensão devido ao acúmulo de cartões, Jhon Arias retorna ao time e deve ocupar a vaga de Ramón Sosa.

Já Abel Ferreira segue suspenso para jogos do Campeonato Brasileiro por quatro compromissos. No entanto, está liberado para comandar à beira do gramado diante do Sporting Cristal, em sua sétima campanha de Libertadores à frente do Palmeiras.

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O atacante Vitor Roque treinou integralmente com o restante do elenco do Palmeiras na Academia de Futebol nesta reta final de preparação e voltará a ser relacionado. A tendência é que o camisa 9 inicie no banco de reservas devido à falta de ritmo.

Roque convive com problemas físicos no tornozelo desde a reta final do Campeonato Paulista e chegou a atuar no sacrifício nos jogos contra o Novorizontino, que garantiram o vigésimo sétimo título estadual para o Alviverde.

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Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Mauricio; Allan (Vitor Roque) e Flaco López.

Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Desfalques do Palmeiras

O Palmeiras terá a ausência de três jogadores na noite desta quinta-feira (16). Paulinho segue em processo de recondicionamento físico, mas já realiza trabalhos com bola na Academia de Futebol. A expectativa é de que o jogador retorne diante do Jacuipense, no dia 23 de abril, pela Copa do Brasil.

— Sempre me dediquei ao máximo nesse período de todos esses meses pra estar o melhor possível. A galera do staff sabe o quanto eu me dediquei, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer o bem pra nossa parte mental, e é isso que eu sempre fui estar fazendo — afirmou Paulinho em entrevista ao Lance!.

Os laterais Piquerez e Jefté seguem sob os cuidados do departamento médico. O uruguaio, inclusive, realizou cirurgia no tornozelo após se lesionar na última Data Fifa e retornará aos gramados pelo Palmeiras apenas depois da parada para a Copa do Mundo.

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