Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações pela Libertadores
Equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos
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Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto entre as equipes terá transmissão da Paramount+. Clique aqui para assistir na Paramount+.
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Em sua estreia na atual edição da competição, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia. Com um ponto conquistado, ocupa a terceira colocação do Grupo F. Para o jogo de hoje, Abel Ferreira não contará com três atletas lesionados: o atacante Paulinho e os laterais Piquerez e Jefté.
Ficha do jogo
Já o Sporting Cristal estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño e lidera a chave. Em caso de triunfo fora de casa, pode abrir cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL
2ª RODADA - GRUPO F - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Paramount+.
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)
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Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Mauricio (Vitor Roque) e Flaco López.
SPORTING CRISTAL (Técnico: Zé Ricardo)
Diego Enríquez; Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano Da Silva; Cazonatti, Yotún, González e Maxloren Castro; Ávila e Felipe Vizeu.
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