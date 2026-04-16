Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto entre as equipes terá transmissão da Paramount+. Clique aqui para assistir na Paramount+.

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+ Palmeiras vê evolução de lesionado e terá mudanças na escalação para Libertadores

Em sua estreia na atual edição da competição, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia. Com um ponto conquistado, ocupa a terceira colocação do Grupo F. Para o jogo de hoje, Abel Ferreira não contará com três atletas lesionados: o atacante Paulinho e os laterais Piquerez e Jefté.

Ficha do jogo PAL SPO LIBERTADORES 2ª Rodada - Fase de grupos Data e Hora quinta-feira (16), às 19h (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Piero Maza (CHI) Assistentes José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI) Var Juan Lara (CHI) Onde assistir

Já o Sporting Cristal estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño e lidera a chave. Em caso de triunfo fora de casa, pode abrir cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras.

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL

2ª RODADA - GRUPO F - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+.

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

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Palmeiras encara o Sporting Cristal pela fase de grupos da Libertadores; veja detalhes de onde assistir (Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Mauricio (Vitor Roque) e Flaco López.

SPORTING CRISTAL (Técnico: Zé Ricardo)

Diego Enríquez; Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano Da Silva; Cazonatti, Yotún, González e Maxloren Castro; Ávila e Felipe Vizeu.