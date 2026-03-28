Convocados do Atlético-MG jogam pelas seleções: Confira como foram as atuações
Galo tem sete atletas com suas seleções durante a data-fifa
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético tem sete jogadores convocados para as seleções na data fifa, Alan Franco, Alan Minda e Angelo Preciado (Equador); Júnior Alonso (Paraguai); Iván Román (Chile); Cissé (Guiné); e Vitão, que integra a Seleção Brasileira sub-20. Confira como foram as atuações dos atletas do Galo representando suas seleções nacionais.
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro
Cissé (Guiné): Guiné empatou em 2 a 2 com Togo e Cissé brilhou, marcando seu primeiro gol pelo profissional. O volante entrou apenas na reta final da partida, aos 34 minutos e menos de dez minutos depois recebeu um cruzamento rasteiro, dominou e bateu de esquerda marcando para Guiné e ajudando a equipe a sair com o empate. Confira o gol:
Alonso (Paraguai): Paraguai venceu a Grécia por 1 a 0 e Junior Alonso como já de costume na seleção atuou como lateral esquerdo. O jogador atuou por 79 minutos, sendo substituído apenas na reta final de jogo.
Iván Román (Chile): A seleção chilena venceu Cabo Verde por 4 a 2, com Iván Román sendo titular da equipe. O defensor atuou por 45 minutos e foi substituído no intervalo. Os dois gols sofridos pelo Chile ocorreram na primeira etapa, enquanto Román ainda estava em campo.
Alan franco, Preciado e Alan Minda (Equador): O trio equatoriano do Atlético também esteve em campo em um amistoso contra o Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo. Alan Franco e Alan Minda começaram a partida como titulares, enquanto Preciado entrou na parte final do segundo tempo. Franco foi escalado na lateral direita, posição em que já atuou pelo Atlético anteriormente. Já Minda, no lado esquerdo do ataque, quase marcou um belo gol em um chute de fora da área, mas a bola passou muito perto da trave.
Vitão ainda não atuou pela seleção brasileira sub-20. A partida é neste sábado às 19h.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias