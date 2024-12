O Pachuca terá a complicada missão de enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira (11), pelo Dérbi das Américas, uma espécie de quartas de final da Copa Intercontinental da Fifa. E o elenco mexicano aparenta estar confiante para o duelo com os atuais campeões da Libertadores.

Salomón Rondón, experiente centroavante de 35 anos e artilheiro da equipe, concedeu entrevista coletiva na terça-feira (10), e foi ousado. O venezuelano já projetou uma possível final diante do Real Madrid, que também será adversário dos Tuzos no Mundial de Clubes de 2025, mas não desmereceu a qualidade do elenco alvinegro.

- Vamos enfrentar o Real no Super Mundial, mas agora nosso foco é o Intercontinental. Queremos dar o nosso melhor contra o Botafogo e chegar depois na final para pegar eles também. Esperamos que seja assim. Ficamos felizes de ter essa oportunidade, quem me conhece sabe que jogar contra eles sempre foi especial, desde minha passagem pelo Las Palmas e pelo Málaga - afirmou o atacante.

Rondón chegou ao Pachuca em 2023, e desde então, se tornou peça crucial na equipe de Guillermo Almada. Na conquista da Concachampions, que colocou os mexicanos no Intercontinental, o artilheiro foi às redes nove vezes, sendo o artilheiro da campanha campeã. O bom desempenho lhe rendeu, inclusive, uma indicação ao time ideal do Fifa The Best de 2024.

- Estou desfrutando ao máximo desse momento, e creio que isso se reflita na nomeação ao prêmio "The Best". É verdade que estou há dois anos sem parar, e isso na minha idade pode surpreender. Mas minha vontade de jogar segue intacta, e isso se traduz em campo. Esse reconhecimento me motiva para seguir crescendo, e me sinto orgulhoso e agradecido a todos os meus companheiros de time e seleção - analisou Salomón.

A bola rola para Botafogo e Pachuca às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (11), no Estádio 974, em Doha, no Catar. Quem avançar enfrenta o Al-Ahly, do Egito, na semifinal, nomeada de Copa Challenger; o vencedor terá, na decisão do Intercontinental, o Real Madrid.