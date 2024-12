Vitinho fala sobre processo de adaptação no Botafogo: ‘Já tinha um estilo de jogo’

Vitinho foi um dos principais nomes da janela do segundo semestre do futebol brasileiro em 2024. O lateral assumiu a titularidade do Botafogo e foi uma das peças da equipe nas conquistas do Campeonato Brasileiro e na Libertadores, sendo destaque na final contra o Atlético-MG. De fora da Copa Intercontinental por lesão, o lateral fez uma analise sobre o ano de 2024 pelo Glorioso.

– Acredito que fiz bons jogos nessa temporada pelo Botafogo. O clube já vinha em um momento decisivo quando cheguei e foi preciso superar o processo de adaptação. O grupo já tinha um estilo de jogo, vinha bem encaixado, então isso torna a adaptação mais tranquila. Estou muito feliz por estar aqui e por tudo isso que a gente vem conquistando junto.

No último final de semana, o Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos, e conquistou o título do campeonato nacional após 29 anos. Esse foi o terceiro título brasileiro da história do clube. O lateral falou sobre as conquistas do Alvinegro.

– Muito feliz por tudo o que a gente construiu, vivi grandes coisas desde que cheguei aqui. É um grupo muito bom, muito batalhador, que merece tudo isso que vem vivendo nesse final de ano. Os títulos são frutos de muito trabalho, todos se empenham bastante no dia a dia. Foi um grande ano para todos nós e estamos muito contentes de proporcionar isso ao torcedor que nos apoiou em todos os momentos.

Com o limite estabelecido pela Fifa, o técnico Artur Jorge não levará alguns nomes, como os laterais-direitos Rafael, que se aposentou oficialmente dos gramados após o jogo do título contra o São Paulo, e Vitinho. Titular na reta final da temporada, o atleta sofreu lesão no joelho e confirmou ao Lance! que não viaja com o grupo.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, a partir das 14h (de Brasília), em seu primeiro compromisso pela Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Se avançar, enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14).

