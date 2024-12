Agora com o Botafogo, Almada volta ao Catar para ser campeão mundial de novo

O Botafogo entra em campo, nesta quarta-feira (11), em busca de mais um sonho em uma temporada histórica. Depois de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão em um período de uma semana, o foco agora está na Copa Intercontinental, que acontece em Doha, no Catar. Apesar de ser estreante na competição, o palco catari é um velho conhecido de Thiago Almada.

Em 2022, o jovem de 23 anos conquistou a Copa do Mundo pela Argentina justamente no país sede do torneio continental. Agora, o jogador retorna ao Catar em busca de ser campeão mundial novamente, dessa vez pelo Botafogo. A única partida em que Almada entrou em campo pela Albiceleste, na Copa, foi justamente no palco da estreia do Glorioso, contra o Pachuca, do México: Estádio 974. Além disso, caso chegue à final, contra o Real Madrid, poderá se consagrar campeão do Mundo pela segunda vez, no mesmo estádio: Lusail Stadium.

O argentino chegou ao Alvinegro há cinco meses como uma promessa e carregando uma grande responsabilidade: ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O clube pagou cerca de R$ 136,9 milhões para tirar o jogador do Atlanta United, da MLS, e fechar vínculo de cinco anos. Mas, o investimento valeu a pena.

Desde que chegou ao clube, o Botafogo se tornou o melhor time da América e do Brasil, com influência do jogador. Mesmo que os números pareçam não transmitir a importância de Almada, o impacto no desempenho do time fala por si só. Os valores recebidos pela conquista da Libertadores e Brasileirão foram suficientes para devolver ao Glorioso os valores investidos no meia e em Luiz Henrique. Ao conquistar o campeonato nacional, o Alvinegro alcançou à quantia embolsada de cerca de R$ 253 milhões, o que ultrapassou os R$ 244 milhões gastos para ter a dupla.

Impacto de Almada no Botafogo

Em 17 jogos disputados por Thiago Almada no Brasileirão, o jogador permaneceu invicto nos últimos 16. A única derrota, foi em sua partida de estreia com a camisa alvinegra: contra o Juventude, em julho. Ao todo, são 25 jogos e apenas três derrotas com o meia em campo: contra o Bahia, pela Copa do Brasil; jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Peñarol, além do duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Confira os números do jogador no Brasileirão:



⚔ 17 jogos (1 derrota)

⚽ 1 gol

🅰️ 2 assistências

🔑 44 passes decisivos (3º da liga!)

↗ 82% acerto no passe longo (2º da liga!)

👣 1.104 ações com a bola (2º do time!)

💨 25 dribles certos (2º do time)

🧲 15 posses ganhas no ataque (3º da liga!)

🦾 79 bolas recuperadas (2º do time!)

Agora, o jogador volta a campo pelo Botafogo, a partir das 14h (de Brasília), para encarar o Pachuca em partida de estreia pela Copa Intercontinental. Se avançar, enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14), em busca de enfrentar o Real Madrid na final da competição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Ponte, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

