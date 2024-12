Botafogo x Pachuca: vidente aponta vencedor do jogo da Copa Intercontinental

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11), no Qatar, contra o Pachuca-MEX. E para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", este pode ser o primeiro e último jogo do Alvinegro na competição. O tarólogo apontou uma vitória do clube mexicano.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Pachuca: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa Intercontinental

Para Luiz Filho, o desgaste do Botafogo pelos últimos jogos pode atrapalhar o desempenho da equipe. O vidente afirmou que o time de Artur Jorge vai precisar de força, resiliência e reequilíbrio de energias caso queira vencer o time mexicano, que não atua há cerca de um mês. O Alvinegro chegou a Doha na última segunda-feira (9), horas após a vitória contra o São Paulo no Brasileirão.

O vidente previu uma partida de estratégia do Pachuca, com cadência e expansão de jogo no "momento certo". Para Luiz Filho, a equipe mexicana vai criar dificuldades para o Botafogo e vai saber "esperar o jogo" do Alvinegro. O duelo está marcado para às 14h, no estádio 974, em Doha.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores ironizam lesão de Mbappé: ‘Está com medo do Botafogo’

Luiz Filho tem mais de 30 mil inscritos no canal no Youtube e acertou a previsão da última semana, em que cravou o título brasileiro do Botafogo e o rebaixamento do Athletico Paranaense. O Alvinegro disputa o torneio por ser campeão da Libertadores, enquanto o Pachuca participa da competição por ter vencido a Liga dos Campeões da Concacaf.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Prováveis escalações de Botafogo e Pachuca

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Ponte, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus

continua após a publicidade

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Sánchez, Cabral, Barreto e Bryan González; Pedraza, Montiel, Domínguez, Deossa e Owen Gonzalez; Rondon