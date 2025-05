Ficha do jogo VIL TOT 37ª rodada Premier League Data e Hora Sexta-feira, às 15h30 (de Brasília) Local Villa Park, em Birmingham (ING) Árbitro Peter Bankes Assistentes Eddie Smart e Nick Greenhalgh Var James Bell Onde assistir

Aston Villa e Tottenham se enfrentam em duelo válido pela Premier League. A partida acontece nesta sexta-feira (16), no Villa Park, em Birmingham (ING), às 15h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Aston Villa segue na disputa por uma vaga na Champions League, estando atrás do Chelsea apenas pelo critério de saldo de gols. A equipe de Unai Emery vem de uma vitória apertada sobre o Bournemouth, mas mantém um excelente desempenho na Premier League, com sete vitórias nos últimos oito jogos e apenas três gols sofridos nesse período.

continua após a publicidade

Já o Tottenham vive uma temporada difícil, acumulando 20 derrotas na Premier League e podendo chegar à 21ª caso perca na sexta-feira. A equipe de Ange Postecoglou já enfrentou o Villa duas vezes nesta temporada, vencendo por 4-1 em casa, mas perdendo por 2-1 na FA Cup.

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Tottenham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa e Tottenham

37ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sexta-feira, 16 de maio, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN e do Disney+

🟨 Arbitragem: Peter Bankes; Eddie Smart e Nick Greenhalgh; Tim Robinson.

📺 VAR: James Bell.

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Asensio, McGinn; Watkins

Tottenham (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Gray, Bissouma, Sarr; Johnson, Richarlison, Son

➡️Jogador afastado pode retornar à Seleção com chegada de Ancelotti