A espera chegou ao fim, e os fãs de futebol internacional finalmente acompanharam, nesta quarta-feira (24), a estreia da fase de liga da Europa League 2025/26. Em nove partidas intensas, a segunda principal competição de clubes da Europa teve início com muitos gols e enredos marcantes, com destaque para o confronto entre Real Betis e Nottingham Forest. Abaixo, o Lance! apresenta os resultados de cada confronto da primeira rodada.

📅 24/09/2025

(13:45): FC Midtjylland 2x0 Sturm Graz

(13:45): PAOK 0x0 Maccabi Tel Aviv

(16:00): SC Freiburg 2x1 FC Basel

(16:00): SC Braga 1x0 Feyenoord

(16:00): Real Betis 2x2 Nottingham Forest

(16:00): OGC Nice 1x2 AS Roma

(16:00): Dinamo Zagreb 3x1 Fenerbahçe

(16:00): Estrela Vermelha 1x1 Celtic

(16:00): Malmö FF 1x2 Ludogorets

Igor Jesus, camisa 19, comemora o primeiro gol do Nottingham Forest ao lado de Douglas Luiz, camisa 12 (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Além das partidas desta quarta, outros nove jogos agitaram a tarde do futebol internacional nesta quinta-feira (25). Confira a lista abaixo:

📅 25/09/2025

(13:45): Go Ahead Eagles x FCSB

(13:45): Lille x Brann

(16:00): VfB Stuttgart x Celta Vigo

(16:00): Rangers x Genk

(16:00): Ferencváros x Viktoria Plzen

(16:00): Utrecht x Lyon

(16:00): Red Bull Salzburg x FC Porto

(16:00): Aston Villa x Bologna

(16:00): Young Boys x Panathinaikos

Fase de liga 🔢

Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante. Os confrontos foram definidos previamente por meio de sorteio: os 36 clubes foram distribuídos em quatro potes, enfrentando dois adversários de cada um deles na fase de liga. A pontuação segue o padrão clássico, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota.

Mata-mata ⚔️

Ao término desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. A etapa eliminatória manterá o conhecido formato, com partidas de ida e volta até a decisão em partida única, em campo neutro. As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff qualificatório em dois jogos. Os vencedores avançam para as oitavas, juntando-se aos oito primeiros colocados. Os times que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminados da competição. Nesta edição, a final está marcada para sábado, 20 de maio de 2026, n no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia.

Fase de liga da Europa League: rodadas e datas 🧮

Rodada 1: 24 e 25 de setembro de 2025

24 e 25 de setembro de 2025 Rodada 2: 2 de outubro de 2025

2 de outubro de 2025 Rodada 3: 23 de outubro de 2025

23 de outubro de 2025 Rodada 4: 6 de novembro de 2025

6 de novembro de 2025 Rodada 5: 27 de novembro de 2025

27 de novembro de 2025 Rodada 6: 11 de dezembro de 2025

11 de dezembro de 2025 Rodada 7: 22 de janeiro de 2026

22 de janeiro de 2026 Rodada 8: 29 de janeiro de 2026

Fase eliminatória da Europa League: rodadas e datas 📅

Playoffs do mata-mata: 19 e 26 de fevereiro de 2026

19 e 26 de fevereiro de 2026 Oitavas de final: 12 e 19 de março de 2026

12 e 19 de março de 2026 Quartas de final: 9 e 16 de abril de 2026

9 e 16 de abril de 2026 Semifinais: 30 de abril e 7 de maio de 2026

30 de abril e 7 de maio de 2026 Final: 20 de maio de 2026 (Beşiktaş Park – Istambul, Turquia)

