Com show de ex-São Paulo e ex-Botafogo; veja os resultados da estreia da Europa League
Segunda principal competição de clubes da Europa iniciou-se com muitos gols
- Matéria
- Mais Notícias
A espera chegou ao fim, e os fãs de futebol internacional finalmente acompanharam, nesta quarta-feira (24), a estreia da fase de liga da Europa League 2025/26. Em nove partidas intensas, a segunda principal competição de clubes da Europa teve início com muitos gols e enredos marcantes, com destaque para o confronto entre Real Betis e Nottingham Forest. Abaixo, o Lance! apresenta os resultados de cada confronto da primeira rodada.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Flamengo, Palmeiras ou São Paulo? Campeão da Libertadores conhece caminho no Mundial; veja
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol repercute demissão de Renato Gaúcho do Fluminense: ‘Estúpido’
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Seleção: Ancelotti acompanhará partida nesta quarta-feira (24); saiba mais
Futebol Internacional24/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📅 24/09/2025
(13:45): FC Midtjylland 2x0 Sturm Graz
(13:45): PAOK 0x0 Maccabi Tel Aviv
(16:00): SC Freiburg 2x1 FC Basel
(16:00): SC Braga 1x0 Feyenoord
(16:00): Real Betis 2x2 Nottingham Forest
(16:00): OGC Nice 1x2 AS Roma
(16:00): Dinamo Zagreb 3x1 Fenerbahçe
(16:00): Estrela Vermelha 1x1 Celtic
(16:00): Malmö FF 1x2 Ludogorets
➡️ Europeus enlouquecem com atuação de Igor Jesus: ‘Geracional’
Além das partidas desta quarta, outros nove jogos agitaram a tarde do futebol internacional nesta quinta-feira (25). Confira a lista abaixo:
📅 25/09/2025
(13:45): Go Ahead Eagles x FCSB
(13:45): Lille x Brann
(16:00): VfB Stuttgart x Celta Vigo
(16:00): Rangers x Genk
(16:00): Ferencváros x Viktoria Plzen
(16:00): Utrecht x Lyon
(16:00): Red Bull Salzburg x FC Porto
(16:00): Aston Villa x Bologna
(16:00): Young Boys x Panathinaikos
Fase de liga 🔢
Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante. Os confrontos foram definidos previamente por meio de sorteio: os 36 clubes foram distribuídos em quatro potes, enfrentando dois adversários de cada um deles na fase de liga. A pontuação segue o padrão clássico, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota.
Mata-mata ⚔️
Ao término desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. A etapa eliminatória manterá o conhecido formato, com partidas de ida e volta até a decisão em partida única, em campo neutro. As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff qualificatório em dois jogos. Os vencedores avançam para as oitavas, juntando-se aos oito primeiros colocados. Os times que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminados da competição. Nesta edição, a final está marcada para sábado, 20 de maio de 2026, n no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia.
Fase de liga da Europa League: rodadas e datas 🧮
- Rodada 1: 24 e 25 de setembro de 2025
- Rodada 2: 2 de outubro de 2025
- Rodada 3: 23 de outubro de 2025
- Rodada 4: 6 de novembro de 2025
- Rodada 5: 27 de novembro de 2025
- Rodada 6: 11 de dezembro de 2025
- Rodada 7: 22 de janeiro de 2026
- Rodada 8: 29 de janeiro de 2026
Fase eliminatória da Europa League: rodadas e datas 📅
- Playoffs do mata-mata: 19 e 26 de fevereiro de 2026
- Oitavas de final: 12 e 19 de março de 2026
- Quartas de final: 9 e 16 de abril de 2026
- Semifinais: 30 de abril e 7 de maio de 2026
- Final: 20 de maio de 2026 (Beşiktaş Park – Istambul, Turquia)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias