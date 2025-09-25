‘Homem-aranha’ salva Simeone em vitória do Atlético de Madrid com hat-trick; veja
Camisa 19 esteve envolvido em polêmica com o treinador nesta semana
Em meio a um início de temporada conturbado para o Atlético de Madrid, um nome tem se destacado como símbolo de esperança: Julián Alvarez. O argentino foi o grande protagonista da vitória da equipe colchonera na quarta-feira (24), ao marcar três gols e garantir o triunfo por 3 a 2 sobre o Rayo Vallecano, em partida válida pela sexta rodada da La Liga, disputada no estádio Riyadh Air Metropolitano.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
Com domínio absoluto nos primeiros minutos, o Atlético de Madrid abriu o placar aos 15', com Julián Álvarez. O atacante finalizou de voleio com a perna esquerda após cruzamento de Marcos Llorente. No entanto, nos acréscimos da etapa inicial, o Rayo Vallecano aproveitou uma saída de bola equivocada do adversário no campo de ataque, e Pep Chavarría acertou um chute monumental no ângulo esquerdo, empatando a partida.
2️⃣ Segundo tempo
Em busca de um resultado histórico contra o rival da capital, o Rayo virou o placar aos 32'. Álvaro García recebeu passe em profundidade de Isi Palazón, driblou o goleiro Jan Oblak e empurrou para o fundo das redes, garantindo a vantagem parcial.
A resposta do Atlético foi imediata. Três minutos depois, Álvarez voltou a marcar. Após cruzamento desviado que gerou confusão na pequena área, a bola sobrou para o atacante, que finalizou com precisão e empatou novamente. Já nos instantes finais, com o olhar 43', o mesmo confirmou o triunfo. Após receber passe de Giuliano Simeone na entrada da área, o camisa 19 finalizou de perna esquerda em chute de rara felicidade, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro adversário. Um golaço que selou a vitória e consagrou o argentino como o herói da partida. Ao comemorar, o jogador realizou sua tradicional celebração em referência ao icônico Homem-Aranha.
O resultado representou apenas a segunda vitória do Atlético de Madrid nesta temporada. Com nove pontos conquistados, o clube ocupa a oitava posição na tabela da La Liga, nove pontos atrás do líder Real Madrid — adversário em mais um clássico da capital espanhola, marcado para o próximo sábado (27).
Amigos ou companheiros? 🔴⚪
A atuação ocorre poucos dias após o atacante ter sido flagrado pelas câmeras dizendo "sempre eu" ao ser substituído pelo técnico Diego Simeone no empate contra o Mallorca, no último domingo (21). Na entrevista pós-jogo, o comandante evitou controvérsias e classificou a reação do jogador como algo natural dentro do ambiente competitivo.
— Ele é o melhor jogador que temos, precisamos dele no seu melhor. Todo mundo fica bravo quando sai, isso é normal. Achei que o Sorloth poderia nos dar mais profundidade na área — disse Simeone.
