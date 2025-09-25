menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

‘Homem-aranha’ salva Simeone em vitória do Atlético de Madrid com hat-trick; veja

Camisa 19 esteve envolvido em polêmica com o treinador nesta semana

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/09/2025
08:52
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO
imagem cameraDiego Simeone e Julián Alvarez abraçados, após a partida contra o Rayo Vallecano (Foto: Javier Soriano/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em meio a um início de temporada conturbado para o Atlético de Madrid, um nome tem se destacado como símbolo de esperança: Julián Alvarez. O argentino foi o grande protagonista da vitória da equipe colchonera na quarta-feira (24), ao marcar três gols e garantir o triunfo por 3 a 2 sobre o Rayo Vallecano, em partida válida pela sexta rodada da La Liga, disputada no estádio Riyadh Air Metropolitano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Com domínio absoluto nos primeiros minutos, o Atlético de Madrid abriu o placar aos 15', com Julián Álvarez. O atacante finalizou de voleio com a perna esquerda após cruzamento de Marcos Llorente. No entanto, nos acréscimos da etapa inicial, o Rayo Vallecano aproveitou uma saída de bola equivocada do adversário no campo de ataque, e Pep Chavarría acertou um chute monumental no ângulo esquerdo, empatando a partida.

continua após a publicidade
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO
Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, comemora após marcar o primeiro gol da equipe durante a partida contra o Rayo Vallecano (Foto: Javier Soriano/AFP)

2️⃣ Segundo tempo

Em busca de um resultado histórico contra o rival da capital, o Rayo virou o placar aos 32'. Álvaro García recebeu passe em profundidade de Isi Palazón, driblou o goleiro Jan Oblak e empurrou para o fundo das redes, garantindo a vantagem parcial.

A resposta do Atlético foi imediata. Três minutos depois, Álvarez voltou a marcar. Após cruzamento desviado que gerou confusão na pequena área, a bola sobrou para o atacante, que finalizou com precisão e empatou novamente. Já nos instantes finais, com o olhar 43', o mesmo confirmou o triunfo. Após receber passe de Giuliano Simeone na entrada da área, o camisa 19 finalizou de perna esquerda em chute de rara felicidade, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro adversário. Um golaço que selou a vitória e consagrou o argentino como o herói da partida. Ao comemorar, o jogador realizou sua tradicional celebração em referência ao icônico Homem-Aranha.

continua após a publicidade

O resultado representou apenas a segunda vitória do Atlético de Madrid nesta temporada. Com nove pontos conquistados, o clube ocupa a oitava posição na tabela da La Liga, nove pontos atrás do líder Real Madrid — adversário em mais um clássico da capital espanhola, marcado para o próximo sábado (27).

Amigos ou companheiros? 🔴⚪

A atuação ocorre poucos dias após o atacante ter sido flagrado pelas câmeras dizendo "sempre eu" ao ser substituído pelo técnico Diego Simeone no empate contra o Mallorca, no último domingo (21). Na entrevista pós-jogo, o comandante evitou controvérsias e classificou a reação do jogador como algo natural dentro do ambiente competitivo.

— Ele é o melhor jogador que temos, precisamos dele no seu melhor. Todo mundo fica bravo quando sai, isso é normal. Achei que o Sorloth poderia nos dar mais profundidade na área — disse Simeone.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias