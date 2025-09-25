Astro do PSG quebra silêncio pela primeira vez após acusação de agressão sexual
Lateral integra o clube desde 2021 e figura entre os principais destaques do elenco
Achraf Hakimi, jogador do PSG e da seleção de Marrocos, negou publicamente a acusação de suposto crime de abuso sexual pela primeira vez desde o início da investigação. Em entrevista à emissora "Canal+ França", o atleta afirmou ser inocente, disse estar colaborando com as autoridades e declarou confiança na justiça. O caso, que veio à tona em fevereiro de 2023, ainda está em fase de instrução e pode resultar em uma pena de até 15 anos de prisão, caso haja elementos suficientes para condenação.
O Ministério Público francês solicitou o indiciamento de Hakimi em agosto, cabendo agora ao juiz de instrução decidir se o processo seguirá adiante. O defensor afirmou ter entregue seu DNA à polícia e estar à disposição para prestar todos os esclarecimentos. Segundo ele, a pessoa que fez a denúncia teria dificultado o andamento da investigação ao não colaborar da mesma forma. Achraf classificou a acusação como a mentira e afirmou que o caso foi o momento mais difícil de sua vida.
Durante a entrevista, Hakimi também criticou a constante exposição enfrentada por jogadores de futebol. Para ele, muitos profissionais são alvo de chantagens e de aproximações motivadas por interesses ocultos. Como consequência do caso, o marroquino afirmou ter promovido mudanças significativas em seu convívio pessoal, reduzindo o número de pessoas com acesso ao seu círculo mais próximo.
Ao final, o lateral do Paris Saint-Germain dirigiu críticas à imprensa, acusando veículos de comunicação de divulgarem informações sem embasamento. Declarou que sua imagem e dignidade foram atingidas e reafirmou que a acusação é falsa.
Confira o pronunciamento de Acraf Hakimi em entrevista 🗣️
— Para mim, é a coisa mais difícil que já me aconteceu. E a verdade é que é a coisa mais difícil que já sofri. Acho que foi muito difícil para mim, e ainda é, porque quando eles continuam contando mentira atrás de mentira, dói. Dói para minha família, para meus filhos, que são pequenos e não sabem o que é internet ou como ler. Sei que em algum momento da vida deles eles lerão coisas, e para mim, ver que algo sobre o pai deles foi escrito e, além disso, é mentira, não é de bom gosto, e eu honestamente não desejaria isso a eles — disse o camisa 2 do PSG.
— Estamos tranquilos. Sei do que fui acusado. É mentira. Sei quem eu sou. Sei que não fiz nada. E nunca faria. Pedi para falar com a polícia, com eles, para explicar minha versão. Sempre que precisaram de mim para alguma coisa. Além disso, eles têm meu DNA. Qualquer coisa que precisassem, eu estava disponível, ao contrário da pessoa que o acusou, que não facilitou as coisas. Graças ao trabalho da polícia, conseguimos encontrar algumas coisas boas. A verdade é que estou tranquilo. Sei que estou em boas mãos com meu advogado. A justiça está fazendo seu trabalho e espero que a verdade venha à tona em breve — completou.
