Golaço brasileiro e finalista na Inglaterra; veja como foi a quarta (4) das Copas na Europa
Duelos na Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália movimentaram o dia
A quarta-feira (4) do futebol europeu foi movimentada pelas copas nacionais na Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Os destaques ficaram com a classificação do Lyon às quartas de final da Copa da França com golaço de Endrick e a vitória por 3 a 1 que garantiu o Manchester City na decisão da Copa da Liga Inglesa.
Copa da Liga Inglesa
O Manchester City derrotou o Newcastle por 3 a 1, pela partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Após vencer a ida por 2 a 0, os Citizens liquidaram o duelo ainda no primeiro tempo com gols de Omar Marmoush (duas vezes) e Tijjani Reijnders. O gol dos Magpies foi marcado por Anthony Elanga.
Com o resultado, o Manchester City irá encarar o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa, no dia 22 de março, no estádio de Wembley, em Londres (ING). Os Gunners superaram o Chelsea na outra semifinal após vencerem os dois jogos por 3 a 2 e 1 a 0, respectivamente.
Copa da França
Com um golaço, Endrick decidiu a classificação do Lyon diante do Laval, pelas oitavas de final da Copa da França. O duelo terminou 2 a 0 para o clube do jovem atacante brasileiro. No segundo tempo da partida entre Lyon e Laval, Endrick driblou o marcador e fuzilou para marcar. No último lance, Afonso Moreira aproveitou falha do goleiro para fechar a conta.
Outros resultados:
- Reims 3x0 Le Mans
- Olympique de Marselha 3x0 Stade de Rennes
- Nice 3x2 Montpellier
- Lorient 2x0 Paris FC
- Toulouse 1x0 Amiens
- Troyes 2x4 Lens
- Strasbourg x Monaco - quinta-feira (5), às 17h
Copa del Rey
Na Espanha, dois jogos movimentaram as quartas de final da Copa del Rey. Fora de casa, Athletic Bilbao e Real Sociedad venceram Valencia e Deportivo Alavés por 2 a 1 e 3 a 2, respectivamente. Os clubes bascos se juntam ao Barcelona, que, na terça-feira (3), venceu o Albacete por 2 a 1, com gols de Lamine Yamal e Ronald Araújo.
O último jogo da fase será realizado na quinta-feira (5) entre Real Betis e Atlético de Madrid, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla.
DFB-Pokal
No duelo entre Holstein Kiel e Stuttgart, a equipe da primeira divisão alemã levou a melhor por 3 a 0, com gols de Deniz Undav, Chris Führich e Atakan Karazor. Com o resultado, os Suábios se juntam ao Bayer Leverkusen, que, na terça-feira (3), venceu o St. Pauli pelo mesmo resultado.
Na outra semana, terça-feira (10) e quarta-feira (11), Freiburg e Hertha Berlim, e Bayern de Munique e RB Leipzig, disputarão a vaga para a outra semifinal.
Coppa Italia
No U-Power Stadium, em Monza, a Inter de Milão venceu o Torino por 2 a 1, pelas quartas de final da Coppa Italia. Com gols de Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf, os Neurazzuris avançaram a semifinal da competição. Na quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), Atalanta e Juventus disputam a outra vaga, no Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA).
As outras duas partidas das quartas de final serão realizadas terça-feira (10) e quarta-feira (11), com duelos entre Napoli e Como, e Bologna e Lazio.
