Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (05/02/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (5), a bola rola a partir do meio da tarde e a agenda promete ser movimentada para os fãs do esporte, com jogos importantes no cenário nacional e internacional. Os destaques do dia ficam por conta do Campeonato Brasileiro, com confrontos envolvendo Bahia, Fluminense, Vasco, Corinthians, Cruzeiro e Coritiba, além de duelos decisivos pelas copas europeias, como Copa do Rei, Copa da Itália, Copa da França e Copa da Rainha. A programação ainda inclui partidas do Campeonato Saudita, da Pré-Libertadores e do Sul-Americano Feminino Sub-20.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta, 5 de fevereiro de 2026)
Campeonato Saudita
- 14h30: Al Okhdood x Al Hilal — Canal GOAT e Sportv
- 14h30: Al Ahli x Al Hazem — Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Egípcio
- 15h: Ceramica Cleopatra x Ghazl Al Mahalla — Link Sport Club Podcast
Copa da Holanda (quartas de final)
- 16h: Telstar x Go Ahead Eagles — N Sports
Campeonato Pernambucano
- 16h30: Decisão x Santa Cruz — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Copa da Rainha (quartas de final – feminino)
- 17h: Real Madrid x Barcelona — ESPN e Disney+
Copa do Rei (quartas de final)
- 17h: Betis x Atlético de Madrid — ESPN 4 e Disney+
Copa da Itália (quartas de final)
- 17h: Atalanta x Juventus — SportyNet (TV e YouTube)
Copa da França (oitavas de final)
- 17h: Strasbourg x Monaco — SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
- 17h: Accrington x Salford — Disney+
Taça de Portugal (semifinal)
- 17h45: Sporting x AVS — N Sports
Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h: Brasil x Equador — Sportv 3
Copa da Argentina
- 19h: Deportivo Riestra x Deportivo Maipú — Xsports
- 21h15: Barracas Central x Temperley — Xsports
Campeonato Brasileiro
- 19h: Bahia x Fluminense — Sportv e Premiere
- 20h: Vasco x Chapecoense — Prime Video
- 21h30: Cruzeiro x Coritiba — Sportv e Premiere
Campeonato Paraense
- 20h: Remo x Águia de Marabá — Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte na Cultura (YouTube)
Campeonato Paulista
- 20h30: Corinthians x Capivariano — TNT e HBO Max
Pré-Libertadores (primeira fase)
- 21h30: Juventud x Universidad Católica-EQU — Paramount+
