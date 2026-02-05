menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (05/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Dia 05/02/2026
06:00
FLUMINENSE X BAHIA - CAMPEONATO BRASILEIRO
imagem cameraJogos de hoje: Fluminense x Bahia, antes de partida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã (Foto: Alexandre Maia/Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (5), a bola rola a partir do meio da tarde e a agenda promete ser movimentada para os fãs do esporte, com jogos importantes no cenário nacional e internacional. Os destaques do dia ficam por conta do Campeonato Brasileiro, com confrontos envolvendo Bahia, Fluminense, Vasco, Corinthians, Cruzeiro e Coritiba, além de duelos decisivos pelas copas europeias, como Copa do Rei, Copa da Itália, Copa da França e Copa da Rainha. A programação ainda inclui partidas do Campeonato Saudita, da Pré-Libertadores e do Sul-Americano Feminino Sub-20.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta, 5 de fevereiro de 2026)

Campeonato Saudita

  • 14h30: Al Okhdood x Al Hilal — Canal GOAT e Sportv
  • 14h30: Al Ahli x Al Hazem — Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Egípcio

  • 15h: Ceramica Cleopatra x Ghazl Al Mahalla — Link Sport Club Podcast

Copa da Holanda (quartas de final)

  • 16h: Telstar x Go Ahead Eagles — N Sports

Campeonato Pernambucano

  • 16h30: Decisão x Santa Cruz — Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Copa da Rainha (quartas de final – feminino)

  • 17h: Real Madrid x Barcelona — ESPN e Disney+

Copa do Rei (quartas de final)

  • 17h: Betis x Atlético de Madrid — ESPN 4 e Disney+

Copa da Itália (quartas de final)

  • 17h: Atalanta x Juventus — SportyNet (TV e YouTube)

Copa da França (oitavas de final)

  • 17h: Strasbourg x Monaco — SportyNet (YouTube)

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

  • 17h: Accrington x Salford — Disney+

Taça de Portugal (semifinal)

  • 17h45: Sporting x AVS — N Sports

Sul-Americano Feminino Sub-20

  • 18h: Brasil x Equador — Sportv 3

Copa da Argentina

  • 19h: Deportivo Riestra x Deportivo Maipú — Xsports
  • 21h15: Barracas Central x Temperley — Xsports

Campeonato Brasileiro

  • 19h: Bahia x Fluminense — Sportv e Premiere
  • 20h: Vasco x Chapecoense — Prime Video
  • 21h30: Cruzeiro x Coritiba — Sportv e Premiere
Jogos de hoje: Raniel, do Vasco, durante a partida contra a Chapecoense, válida pela 22ª rodada da Série B, em São Januário (Foto: Delmiro Junior/Gazeta Press)
Campeonato Paraense

  • 20h: Remo x Águia de Marabá — Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte na Cultura (YouTube)

Campeonato Paulista

  • 20h30: Corinthians x Capivariano — TNT e HBO Max

Pré-Libertadores (primeira fase)

  • 21h30: Juventud x Universidad Católica-EQU — Paramount+

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

