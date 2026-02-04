Bahia empresta zagueiro para clube de Portugal
Marcos Victor tem contrato com o Tricolor até 2027
O Bahia anunciou o empréstimo do zagueiro Marcos Victor ao Santa Clara, da primeira divisão de Portugal. Ele tem contrato com o Tricolor até 2027, mas vai defender as cores do time português até o fim da temporada europeia, em junho deste ano.
Aos 24 anos, Marcos Victor chegou a ser utilizado como titular nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano de 2026, quando o Bahia entrou em campo com um time alternativo e venceu o Jequié e o Bahia de Feira. O defensor, no entanto, perdeu espaço com Rogério Ceni e não foi sequer relacionado para os últimos três compromissos da equipe.
Marcos vai sair do Brasil pela primeira vez para defender o Santa Clara, time que fez boa campanha na temporada passada e terminou na quinta posição do Campeonato Português, desempenho que carimbou o passaporte para a Conference League (acabou eliminado na fase qualificatória). Neste ano, porém, o clube vive em apuros no torneio nacional e não vence há oito partidas.
A carreira de Marcos Victor, zagueiro do Bahia
Revelado pelo Floresta e com longa trajetória no futebol cearense, Marcos Victor despontou no Ceará, entre 2021 e 2022, antes de ser contratado pelo Bahia em 2023. Campeão baiano e titular no início daquela temporada, o zagueiro perdeu espaço até ser emprestado ao Athletico-PR no ano seguinte.
Pelo Furacão, ele fez apenas um jogo e voltou ao Bahia antes de um novo empréstimo que o fez retornar ao Ceará, clube que defendeu na reta final do ano passado. Marcos Victor, inclusive, saiu com um gosto amargo depois do rebaixamento do clube.
Marcos Victor tem, ao todo, 23 partidas disputadas com a camisa do Bahia, sem participações em gols.
