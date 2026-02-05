menu hamburguer
Futebol Internacional

Antony busca retribuir carinho do Real Betis com a Copa del Rey

Brasileiro é um dos xodós da torcida desde a chegada na Espanha

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
05:30
Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)
imagem cameraAntony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)
O Real Betis encara o Atlético de Madrid, nesta quinta-feira (5), pelas quartas de final da Copa del Rey, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. Destaque da equipe verdiblanca, Antony é um dos jogadores mais admirados pela torcida pelo desempenho em campo e como se identificou rápido com o clube sevilhano.

Primeiro por empréstimo até o fim da temporada passada, Antony rapidamente se tornou um talismã do Real Betis. Após passagem frustrante no futebol inglês, o brasileiro caiu nas graças da torcida após marcas dois gols e contribuir com duas assistências logo nos três primeiros jogos.

Além disso, na Conference League, Antony foi o principal jogador da equipe no mata-mata, com quatro gols e três assistências em nove jogos, com duas participações diretas na semifinal contra a Fiorentina. O roteiro parecia perfeito para o primeiro título europeu do Real Betis e do brasileiro, que, muitos pensavam, iria se despedir do clube após a decisão. Porém, o primeiro final não foi perfeito.

Banho de água fria

Na decisão da Conference League, o Real Betis encarou o Chelsea, na Polônia. No primeiro tempo, a equipe espanhola foi superior e, após erro na saída de bola dos Blues, os Beticos abriram o placar com Abde Ezzalzouli. Porém, na segunda etapa, os ingleses reagiram e, com gols de Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Moisés Caicedo e Jadon Sancho, viraram para 4 a 1, e se tornaram campeões da competição.

O roteiro, que parecia perfeito, foi cruel com o Betis, que segue sem vencer uma competição europeia, enquanto o rival Sevilla possuí seis Europa League, e com Antony, que não conseguiu devolver o carinho da torcida com o troféu e iria retornar ao Manchester United.

A continuação da história

Como todo bom filme, uma continuação sempre foi uma possibilidade, assim como o caso entre Real Betis e Antony. Com o fim do empréstimo, o clube espanhol desembolsou 25 milhões de euros para trazer de volta o brasileiro e concretizar uma das transferências mais impactantes de La Liga para a atual temporada.

Em campo, Antony segue sendo um dos principais jogadores do Real Betis, que ocupa a quinta colocação de La Liga, classificado às oitavas de final da Europa League e nas quartas de final da Copa del Rey. Nas arquibancadas, o brasileiro é um dos jogadores mais adorados pela torcida e, espera levantar um troféu na temporada para retribuir o carinho de quem o apoiou após momento difícil na Inglaterra.

Tudo sobre

