Antony busca retribuir carinho do Real Betis com a Copa del Rey
Brasileiro é um dos xodós da torcida desde a chegada na Espanha
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Betis encara o Atlético de Madrid, nesta quinta-feira (5), pelas quartas de final da Copa del Rey, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. Destaque da equipe verdiblanca, Antony é um dos jogadores mais admirados pela torcida pelo desempenho em campo e como se identificou rápido com o clube sevilhano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Golaço brasileiro e finalista na Inglaterra; veja como foi a quarta (4) das Copas na Europa
Futebol Internacional04/02/2026
- Futebol Internacional
Guerrero marca em início de temporada e comenta chegada de Mano Menezes
Futebol Internacional04/02/2026
- Futebol Internacional
Arsenal e City voltam a fazer a final da Copa da Liga Inglesa após oito anos
Futebol Internacional04/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Primeiro por empréstimo até o fim da temporada passada, Antony rapidamente se tornou um talismã do Real Betis. Após passagem frustrante no futebol inglês, o brasileiro caiu nas graças da torcida após marcas dois gols e contribuir com duas assistências logo nos três primeiros jogos.
Além disso, na Conference League, Antony foi o principal jogador da equipe no mata-mata, com quatro gols e três assistências em nove jogos, com duas participações diretas na semifinal contra a Fiorentina. O roteiro parecia perfeito para o primeiro título europeu do Real Betis e do brasileiro, que, muitos pensavam, iria se despedir do clube após a decisão. Porém, o primeiro final não foi perfeito.
Banho de água fria
Na decisão da Conference League, o Real Betis encarou o Chelsea, na Polônia. No primeiro tempo, a equipe espanhola foi superior e, após erro na saída de bola dos Blues, os Beticos abriram o placar com Abde Ezzalzouli. Porém, na segunda etapa, os ingleses reagiram e, com gols de Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Moisés Caicedo e Jadon Sancho, viraram para 4 a 1, e se tornaram campeões da competição.
O roteiro, que parecia perfeito, foi cruel com o Betis, que segue sem vencer uma competição europeia, enquanto o rival Sevilla possuí seis Europa League, e com Antony, que não conseguiu devolver o carinho da torcida com o troféu e iria retornar ao Manchester United.
A continuação da história
Como todo bom filme, uma continuação sempre foi uma possibilidade, assim como o caso entre Real Betis e Antony. Com o fim do empréstimo, o clube espanhol desembolsou 25 milhões de euros para trazer de volta o brasileiro e concretizar uma das transferências mais impactantes de La Liga para a atual temporada.
Em campo, Antony segue sendo um dos principais jogadores do Real Betis, que ocupa a quinta colocação de La Liga, classificado às oitavas de final da Europa League e nas quartas de final da Copa del Rey. Nas arquibancadas, o brasileiro é um dos jogadores mais adorados pela torcida e, espera levantar um troféu na temporada para retribuir o carinho de quem o apoiou após momento difícil na Inglaterra.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias