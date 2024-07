Ídolo da Seleção Brasileira detona escolha de titular por Dorival Jr: ‘Não sabe jogar’

Brasil enfrenta o Uruguai nas quartas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 19:33 • Rio de Janeiro

O desempenho da Seleção Brasileira na Copa América 2024 não vem agradando os internautas e comentaristas. Após o empate contra a Colômbia, o ex-jogador, Gérson Canhotinha de Ouro criticou a escolha de Dorival Júnior para escalar o meio de campo. Para o tricampeão do mundo, João Gomes não deve seguir no time.

- Sr. Treineiro (Dorival Jr), vai morrer abraçado com essa porcaria desse meio do campo, que eu estou cansado de dizer que esse meio do campo é uma porcaria? Os caras sabem jogar? Paquetá sabe, mas quer brigar com todo mundo. Tomou o cartão, teve que sair. João Gomes? João Gomes não sabe jogar. João Gomes joga para o lado e para trás. Onde é que ele viu que João Gomes é o segundo homem, é o armador do time? Dorival, para com isso. Meu querido, para com isso. E o outro, Bruno Guimarães? Só quer dar trombata. Os caras sabem jogar! Vamos jogar o jogo! Nós levamos um passeio de um time, de uma seleção boa! Boa! Que não é de boca cheia, de boca vazia. Agora, é uma seleção que se impõe pelo toque de bola. Parecia que as camisas estavam trocadas e a galera toda gritando Olé!