Zico convoca torcida do Flamengo para decisão do Brasileirão Feminino Sub-20

Flamengo e Botafogo se enfrentam na noite desta segunda-feira (8), às 21h (de Brasília), pela decisão do Brasileirão Feminino Sub-20. Para a partida no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, a entrada é gratuita. Zico, maior nome da história do futebol rubro-negro, convocou os torcedores para a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Arrascaeta e Varela são liberados pelo Uruguai e se reapresentarão ao Flamengo

- Alô, galera rubro-negra, aqui é Zico. Queria fazer um convite para vocês. Nesta segunda-feira, às nove horas da noite, lá no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, vamos ter a final do Brasileiro Sub-20: Flamengo x Botafogo. A entrada é gratuita. Então, por favor, vamos lá incentivar a galera, ajudar o Flamengo a ganhar mais um título. Saudações rubro-negras - disse o Galinho.

Como o Flamengo chegou até a decisão do Brasileirão Feminino Sub-20

No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.

continua após a publicidade

Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias. Já nas semifinais, derrotou o Corinthians nos dois jogos. O primeiro por 1 a 0, em São Paulo, com gol de Brendha, e o segundo por 3 a 0, no Rio de Janeiro. A camisa 9 abriu o placar e Kaylane e Alice ampliaram.

continua após a publicidade

Botafogo e Flamengo estão na final do Brasileirão Feminino Sub-20 (Foto: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real