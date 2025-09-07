Dunshee de Abranches, presidente campeão do mundo com o Flamengo, é velado na Gávea

O corpo de Dunshee de Abranches, presidente do Flamengo de 1980 a 1983 (campeão do mundo em 1981), foi velado na tarde deste domingo (7). Na Gávea, sede social do clube carioca, nomes importantes da política rubro-negra, além de familiares e amigos, se despediram do advogado, que faleceu aos 88 anos.

Rodrigo Dunshee, filho de Dunshee de Abranches e vice-presidente do Flamengo na gestão Rodolfo Landim, esteve ao lado do caixão do pai durante todo o período do velório. Landim, acompanhado de sua esposa, deu apoio a Rodrigo e seus familiares. Outros nomes da política do clube estiveram na cerimônia na Gávea: Reinaldo Belotti, Maurício Gomes de Mattos e Wallim de Vasconcelos, entre outros.

Campeões do mundo em 1981 também estiveram presentes

Ex-jogadores do Flamengo, que estiveram na decisão do Mundial de Clubes de 1981 em Tóquio, no Japão, também foram se despedir de Dunshee de Abranches. Zico e Nunes foram dois deles. O velório do ex-presidente do clube carioca irá até a manhã de segunda-feira, quando o corpo será levado para o cemitério.

Velório de Dunshee de Abranches na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo lamenta morte de Dunshee de Abranches

Em nota oficial, o Flamengo lamentou a morte de Dunshee de Abranches.

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos de nossa história. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 1981, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano, além dos Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983.

Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial.

Neste momento de luto, o Flamengo se solidariza com familiares, amigos e toda a Nação Rubro-Negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunshee de Abranches.

Sua memória permanecerá para sempre na história do Mais Querido".

