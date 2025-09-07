Arrascaeta e Varela são liberados pelo Uruguai e se reapresentarão ao Flamengo

Arrascaeta e Varela, que estavam com a seleção do Uruguai durante a Data Fifa, foram liberados e retornarão ao Flamengo. O camisa 10 seria poupado na próxima rodada, quando o Uruguai enfrenta o Chile. Já o lateral enfrenta um quadro de pubalgia.

Guillermo Varela será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo assim que se apresentar no Ninho do Urubu. Nos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Rubro-Negro, esteve em contato com os médicos da seleção uruguaia e com o próprio jogador.

Arrascaeta não preocupa

Arrascaeta não tem nenhum problema físico. No cronograma da seleção uruguaia, o meia seria poupado na partida contra o Chile na próxima terça-feira (16), fora de casa. Assim, o técnico Marcelo Bielsa abriu mão do meio-campista.

Na vitória por 3 a 0 contra o Peru, o camisa 10 do Flamengo foi um dos destaques do Uruguai. Foi dele o segundo gol da vitória. Já Varela, deu assistência para o gol de Rodrigo Aguirre, que abriu o placar.

Flamengo na expectativa por mais peças à disposição

Além da provável volta de Jorginho, Filipe Luís mira a possibilidade de contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro, também desfalque contra o Grêmio por lesão na panturrilha esquerda. O jogador foi mais um que aproveitou Data Fifa para focar na recuperação.

Em caso mais avançado e com previsão de retorno para o início outubro, o volante Pulgar, que passou por cirurgia no pé direito, também está entregue aos cuidados da fisioterapia. O chileno trata intensivamente e tem esperança de aparecer na lista de relacionados para os jogos contra o Estudiantes, pela Libertadores, em 18 e 25 de setembro.

Próximo jogo do Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo será pelo Brasileirão. O Rubro-Negro visita o Juventude no domingo, às 16h (de Brasília). Na competição, a equipe de Filipe Luís lidera com 47 pontos.

